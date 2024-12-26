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В США призвали Трампа исключить ЮАР из закона об экономическом росте

В США призвали Трампа исключить ЮАР из закона об экономическом росте - РИА Новости, 26.12.2024

В США призвали Трампа исключить ЮАР из закона об экономическом росте

Республиканцы в конгрессе США призывают победившего на выборах президента Соединённых Штатов Дональда Трампа исключить ЮАР из закона об экономическом росте и... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T15:41:00+03:00

2024-12-26T15:41:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Республиканцы в конгрессе США призывают победившего на выборах президента Соединённых Штатов Дональда Трампа исключить ЮАР из закона об экономическом росте и торговых возможностях Африки (AGOA) из-за её близких связей с Россией, Китаем, Ираном и позиции по Израилю, передаёт телеканал Fox News.Ранее агентство Блумберг сообщало, что ЮАР обратилась к США с просьбой рассмотреть возможность скорейшего продления действия AGOA, срок действия которого истекает в 2025 году. "Ключевые республиканцы уже оказывают давление на будущую администрацию Трампа, чтобы исключить Южную Африку из выгодных торговых соглашений, если правительство ЮАР не изменит свою позицию в отношении России, Китая, Ирана и Израиля", - отмечает канал. По данным Fox News, для ЮАР наибольший риск представляет прекращение беспошлинного экспорта в США автомобилей и цитрусовых в рамках AGOA. Это может привести к потере десятков тысяч рабочих мест в Южной Африке. Телеканал напомнил, что на международной арене Южно-Африканская Республика отказывается осуждать спецоперацию России на Украине и активно взаимодействует с Ираном. ЮАР также обвинила Израиль в геноциде в Международном суде ООН, что вызвало недовольство республиканцев в конгрессе. AGOA был принят в 2000 году для активизации торговли в регионе и повышения экономического и инвестиционного сотрудничества африканских стран с США. Ключевым положением закона является беспошлинный доступ на американский рынок товаров из стран-бенефициаров.

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