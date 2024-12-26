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В США призвали Трампа исключить ЮАР из закона об экономическом росте - РИА Новости, 26.12.2024
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15:41 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/ssha-1991481400.html
В США призвали Трампа исключить ЮАР из закона об экономическом росте
В США призвали Трампа исключить ЮАР из закона об экономическом росте - РИА Новости, 26.12.2024
В США призвали Трампа исключить ЮАР из закона об экономическом росте
Республиканцы в конгрессе США призывают победившего на выборах президента Соединённых Штатов Дональда Трампа исключить ЮАР из закона об экономическом росте и... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T15:41:00+03:00
2024-12-26T15:41:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Республиканцы в конгрессе США призывают победившего на выборах президента Соединённых Штатов Дональда Трампа исключить ЮАР из закона об экономическом росте и торговых возможностях Африки (AGOA) из-за её близких связей с Россией, Китаем, Ираном и позиции по Израилю, передаёт телеканал Fox News.Ранее агентство Блумберг сообщало, что ЮАР обратилась к США с просьбой рассмотреть возможность скорейшего продления действия AGOA, срок действия которого истекает в 2025 году. "Ключевые республиканцы уже оказывают давление на будущую администрацию Трампа, чтобы исключить Южную Африку из выгодных торговых соглашений, если правительство ЮАР не изменит свою позицию в отношении России, Китая, Ирана и Израиля", - отмечает канал. По данным Fox News, для ЮАР наибольший риск представляет прекращение беспошлинного экспорта в США автомобилей и цитрусовых в рамках AGOA. Это может привести к потере десятков тысяч рабочих мест в Южной Африке. Телеканал напомнил, что на международной арене Южно-Африканская Республика отказывается осуждать спецоперацию России на Украине и активно взаимодействует с Ираном. ЮАР также обвинила Израиль в геноциде в Международном суде ООН, что вызвало недовольство республиканцев в конгрессе. AGOA был принят в 2000 году для активизации торговли в регионе и повышения экономического и инвестиционного сотрудничества африканских стран с США. Ключевым положением закона является беспошлинный доступ на американский рынок товаров из стран-бенефициаров.
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в мире, цены на нефть, юар, сша, россия, дональд трамп, оон
В мире, Цены на нефть, ЮАР, США, Россия, Дональд Трамп, ООН
В США призвали Трампа исключить ЮАР из закона об экономическом росте

Fox News: республиканцы в конгрессе США призывают Трампа исключить ЮАР из AGOA

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Республиканцы в конгрессе США призывают победившего на выборах президента Соединённых Штатов Дональда Трампа исключить ЮАР из закона об экономическом росте и торговых возможностях Африки (AGOA) из-за её близких связей с Россией, Китаем, Ираном и позиции по Израилю, передаёт телеканал Fox News.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что ЮАР обратилась к США с просьбой рассмотреть возможность скорейшего продления действия AGOA, срок действия которого истекает в 2025 году.
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"Ключевые республиканцы уже оказывают давление на будущую администрацию Трампа, чтобы исключить Южную Африку из выгодных торговых соглашений, если правительство ЮАР не изменит свою позицию в отношении России, Китая, Ирана и Израиля", - отмечает канал.
По данным Fox News, для ЮАР наибольший риск представляет прекращение беспошлинного экспорта в США автомобилей и цитрусовых в рамках AGOA. Это может привести к потере десятков тысяч рабочих мест в Южной Африке.
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Телеканал напомнил, что на международной арене Южно-Африканская Республика отказывается осуждать спецоперацию России на Украине и активно взаимодействует с Ираном. ЮАР также обвинила Израиль в геноциде в Международном суде ООН, что вызвало недовольство республиканцев в конгрессе.
AGOA был принят в 2000 году для активизации торговли в регионе и повышения экономического и инвестиционного сотрудничества африканских стран с США. Ключевым положением закона является беспошлинный доступ на американский рынок товаров из стран-бенефициаров.
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