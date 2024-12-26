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Вопрос Карлсона об Украине вызвал жесткую реакцию в США - РИА Новости, 26.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:23 26.12.2024 (обновлено: 17:21 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/ssha-1991387006.html
Вопрос Карлсона об Украине вызвал жесткую реакцию в США
Вопрос Карлсона об Украине вызвал жесткую реакцию в США - РИА Новости, 26.12.2024
Вопрос Карлсона об Украине вызвал жесткую реакцию в США
Долги Украины лягут на США, так как сама она перестанет существовать, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T10:23:00+03:00
2024-12-26T17:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
такер карлсон
еврокомиссия
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Долги Украины лягут на США, так как сама она перестанет существовать, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X.Так он ответил на вопрос журналиста Такера Карлсона, спросившего своих подписчиков, должна ли Украина вернуть все долги по кредитам."Украина не будет существовать. Этот долг ляжет на нас", — написал Риттер.По словам аналитика, это будет прямым результатом поражения США в прокси-войне с Россией.США в середине декабря заявили о выделении Киеву займа в размере 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита G7 на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России.Всего страны ЕС и G7 после начала специальной военной операции заморозили российских активов примерно на 300 миллиардов евро. Москва называет это воровством.Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у российской стороны также есть возможность не возвращать деньги, которые здесь держали западные страны.
https://ria.ru/20241226/ukraina-1991383311.html
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в мире, сша, россия, украина, такер карлсон, еврокомиссия, g7, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Такер Карлсон, Еврокомиссия, G7, Евросоюз
Вопрос Карлсона об Украине вызвал жесткую реакцию в США

Риттер: Украины не будет, а ее долги лягут на США

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью с президентом России Владимиром Путиным
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Долги Украины лягут на США, так как сама она перестанет существовать, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X.
Так он ответил на вопрос журналиста Такера Карлсона, спросившего своих подписчиков, должна ли Украина вернуть все долги по кредитам.
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"Украина не будет существовать. Этот долг ляжет на нас", — написал Риттер.
По словам аналитика, это будет прямым результатом поражения США в прокси-войне с Россией.
США в середине декабря заявили о выделении Киеву займа в размере 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита G7 на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России.
Всего страны ЕС и G7 после начала специальной военной операции заморозили российских активов примерно на 300 миллиардов евро. Москва называет это воровством.
Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у российской стороны также есть возможность не возвращать деньги, которые здесь держали западные страны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаТакер КарлсонЕврокомиссияG7Евросоюз
 
 
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