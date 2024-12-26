https://ria.ru/20241226/ssha-1991387006.html

Вопрос Карлсона об Украине вызвал жесткую реакцию в США

Вопрос Карлсона об Украине вызвал жесткую реакцию в США - РИА Новости, 26.12.2024

Вопрос Карлсона об Украине вызвал жесткую реакцию в США

Долги Украины лягут на США, так как сама она перестанет существовать, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T10:23:00+03:00

2024-12-26T10:23:00+03:00

2024-12-26T17:21:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Долги Украины лягут на США, так как сама она перестанет существовать, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X.Так он ответил на вопрос журналиста Такера Карлсона, спросившего своих подписчиков, должна ли Украина вернуть все долги по кредитам."Украина не будет существовать. Этот долг ляжет на нас", — написал Риттер.По словам аналитика, это будет прямым результатом поражения США в прокси-войне с Россией.США в середине декабря заявили о выделении Киеву займа в размере 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита G7 на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России.Всего страны ЕС и G7 после начала специальной военной операции заморозили российских активов примерно на 300 миллиардов евро. Москва называет это воровством.Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у российской стороны также есть возможность не возвращать деньги, которые здесь держали западные страны.

https://ria.ru/20241226/ukraina-1991383311.html

https://ria.ru/20241226/vsu-1991396146.html

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в мире, сша, россия, украина, такер карлсон, еврокомиссия, g7, евросоюз