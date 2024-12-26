https://ria.ru/20241226/spiker-1991384683.html

Спикер парламента Башкирии сопроводил гумконвой в Донбасс

Спикер парламента Башкирии сопроводил гумконвой в Донбасс - РИА Новости, 26.12.2024

Спикер парламента Башкирии сопроводил гумконвой в Донбасс

Спикер башкирского парламента Константин Толкачев сопроводил в Донбасс колонну с гуманитарным грузом для бойцов из республики и для жителей новых регионов, а... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T10:19:00+03:00

2024-12-26T10:19:00+03:00

2024-12-26T10:19:00+03:00

надежные люди

красный луч

донецк

луганск

константин толкачев

республика башкортостан

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УФА, 26 дек – РИА Новости. Спикер башкирского парламента Константин Толкачев сопроводил в Донбасс колонну с гуманитарным грузом для бойцов из республики и для жителей новых регионов, а также новогодними подарками для детей военнослужащих из Красного Луча и новогодняя восьмиметровая елка для села Петровское, сообщает пресс-служба парламента республики. "Дети всегда ждут Нового года, ждут волшебства. Мы привезли в Красный Луч новогодние подарки. А для детворы из Петровского – новогоднюю ель из Кумертау. Оказывается, в селе и окрестностях практически не осталось елок. Часть сгорела в пожарах, часть люди сами вырубили для обогрева. На днях главную площадь села украсит восьмиметровая ель из Башкортостана", - приводятся в сообщении слова Толкачева. Очередной, 141-й гумконвой называют "парламентским" и "депутатским". Спикер парламента пояснил, что депутаты ведут сбор и отправку груза постоянно, но именно эта партия в значительной мере была сформирована усилиями и на личные средства парламентариев с участием членов Конституционного совета Башкортостана. В составе колонны направились к своим воюющим землякам представители Архангельского, Аургазинского, Дуванского, Кармаскалинского и Шаранского районов. "Груз формируем по запросам командиров боевых подразделений. Одних только автомобилей этим рейсом "за ленточку" доставлено 32 единицы. А еще квадроциклы, мотоциклы, запчасти к автомобильной технике, прежде всего колёса. Значительная часть автотранспорта была закуплена, отремонтирована и укомплектована боевыми братствами, объединениями ветеранов боевых действий республики. Груз в целом очень разнородный — всё, что нужно для военного быта и боевой работы. Квадрокоптеры, средства радиоэлектронной борьбы, тепловизоры, радиоретрансляторы, цифровые радиостанции, другое необходимое в бою оборудование, а также лес, стройматериалы, трубы, продукты питания, медицинские изделия-расходники, средства сангигиены, востребованные в госпиталях", - сказал Толкачев. По данным пресс-службы, председатель парламента и участвовавшие в поездке депутаты встретились с военнослужащими в Бердянске, Красном Луче и Днепрорудном, Геническе, Мелитополе, Донецке и Луганске, а также непосредственно в расположении воинских частей. В Луганском госпитале парламентарии проведали женщин-волонтёров из Башкирии, которые помогают там в приёме раненых, работая двухнедельными вахтами. "Отличившиеся бойцы были награждены государственными наградами. В Донецке и Луганске обсуждались детали межпарламентского сотрудничества. В Красном Луче и Днепрорудном поднимались вопросы по водоснабжению, организации ремонтных работ, обеспечению техникой", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241225/irkut-1991296826.html

https://ria.ru/20241120/sochi-1984894656.html

красный луч

донецк

луганск

республика башкортостан

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Артем Смирнов

красный луч, донецк, луганск, константин толкачев, республика башкортостан