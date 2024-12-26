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ВСУ предупредили о провале в зоне спецоперации - РИА Новости, 26.12.2024
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21:04 26.12.2024 (обновлено: 22:07 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/spetsoperatsiya-1991551761.html
ВСУ предупредили о провале в зоне спецоперации
ВСУ предупредили о провале в зоне спецоперации - РИА Новости, 26.12.2024
ВСУ предупредили о провале в зоне спецоперации
Российские войска занимают стратегические позиции ВСУ, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала Danny Haiphong. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T21:04:00+03:00
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специальная военная операция на украине
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сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российские войска занимают стратегические позиции ВСУ, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала Danny Haiphong."Россия постепенно занимает укрепленные стратегические позиции ВСУ. Украине предстоят нелегкие времена", — сказал он.Военный эксперт отметил, что вооруженные силы России ежедневно продвигаются в зоне спецоперации.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. Как впоследствии рассказал глава государства, дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона разорвала все договоренности, а Зеленский законодательно запретил переговоры с Москвой. По словам главы МИД Сергея Лаврова, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".
https://ria.ru/20241226/zelenskiy-1991529541.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Москва
ВСУ предупредили о провале в зоне спецоперации

Экс-морпех Берлетик: ВС РФ ежедневно занимают украинские укрепрайоны

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российские войска занимают стратегические позиции ВСУ, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
"Россия постепенно занимает укрепленные стратегические позиции ВСУ. Украине предстоят нелегкие времена", — сказал он.
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Военный эксперт отметил, что вооруженные силы России ежедневно продвигаются в зоне спецоперации.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.
После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. Как впоследствии рассказал глава государства, дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона разорвала все договоренности, а Зеленский законодательно запретил переговоры с Москвой. По словам главы МИД Сергея Лаврова, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОМосква
 
 
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