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ВСУ предупредили о провале в зоне спецоперации
ВСУ предупредили о провале в зоне спецоперации - РИА Новости, 26.12.2024
ВСУ предупредили о провале в зоне спецоперации
Российские войска занимают стратегические позиции ВСУ, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала Danny Haiphong. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T21:04:00+03:00
2024-12-26T21:04:00+03:00
2024-12-26T22:07:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российские войска занимают стратегические позиции ВСУ, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала Danny Haiphong."Россия постепенно занимает укрепленные стратегические позиции ВСУ. Украине предстоят нелегкие времена", — сказал он.Военный эксперт отметил, что вооруженные силы России ежедневно продвигаются в зоне спецоперации.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. Как впоследствии рассказал глава государства, дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона разорвала все договоренности, а Зеленский законодательно запретил переговоры с Москвой. По словам главы МИД Сергея Лаврова, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".
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ВСУ предупредили о провале в зоне спецоперации
Экс-морпех Берлетик: ВС РФ ежедневно занимают украинские укрепрайоны