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Российские военные оценили работу ЗРК "Гибка-С" в зоне СВО - РИА Новости, 26.12.2024
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07:17 26.12.2024 (обновлено: 07:20 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/spetsoperatsiya-1991361021.html
Российские военные оценили работу ЗРК "Гибка-С" в зоне СВО
Российские военные оценили работу ЗРК "Гибка-С" в зоне СВО - РИА Новости, 26.12.2024
Российские военные оценили работу ЗРК "Гибка-С" в зоне СВО
Российские военнослужащие расчета ПВО 30-й мотострелковой бригады "Центральной" группировки войск оценили работу ЗРК "Гибка-С" по обнаружению и поражению... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T07:17:00+03:00
2024-12-26T07:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие расчета ПВО 30-й мотострелковой бригады "Центральной" группировки войск оценили работу ЗРК "Гибка-С" по обнаружению и поражению воздушных целей в зоне СВО, об этом РИА Новости рассказали сами военные. Зенитный ракетный комплекс "Гибка-С" работает по прикрытию продвижения передовых отрядов в зоне СВО. В состав мобильной огневой группы входит две боевые машины на базе автомобиля "Тигр": первая оснащена радиолокационной станцией, вторая оснащена турельной установкой на четыре зенитные ракеты "Верба". "Дальность обнаружения целей составляет около 40 километров, все зависит от целей. Данная машина может обнаружить все цели, которые летают: самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, дроны различных модификаций", - рассказал РИА Новости военнослужащий расчета ПВО Алексей Новоселкин. По его словам, данный комплекс работает в любое время суток, как днем, так и ночью, а также в любую погоду, оснащен комплексом ночного виденья, тепловизором, обладает высокой мобильностью и проходимостью. "Интервал между обнаружением воздушной цели и запуском ракеты составляет две-три минуты", - рассказал в свою очередь стрелок-зенитчик Артем Кузнецов. На счету расчета 30-й мотострелковой бригады - уже более 10 пораженных целей, среди которых украинские БПЛА "Фурия", "Валькирия" и разнообразные самодельные дроны самолетного типа. Согласно приказу министра обороны РФ №50 от 9 февраля 2007 года, датой создания войсковой противовоздушной обороны считается 26 декабря. Свое начало этот род войск берет со времен Первой мировой войны. Двадцать шестого декабря 1915 года (13 декабря по старому стилю) вышел приказ начальника штаба Верховного главнокомандующего Русской армии генерала Алексеева о создании первых легких артиллерийских батарей для стрельбы по воздушным судам. Отмечается День войсковой ПВО с 2007 года.
https://ria.ru/20241226/oborona-1991348919.html
https://ria.ru/20241219/putin-1990101645.html
https://ria.ru/20240706/drony-1957816069.html
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Российские военные оценили работу ЗРК "Гибка-С" в зоне СВО

Российские военные оценили работу ЗРК "Гибка-С" по поражению воздушных целей

© Фото : АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения"Зенитно-ракетный комплекс "Гибка-С"
Зенитно-ракетный комплекс Гибка-С - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Фото : АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения"
Зенитно-ракетный комплекс "Гибка-С". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие расчета ПВО 30-й мотострелковой бригады "Центральной" группировки войск оценили работу ЗРК "Гибка-С" по обнаружению и поражению воздушных целей в зоне СВО, об этом РИА Новости рассказали сами военные.
Зенитный ракетный комплекс "Гибка-С" работает по прикрытию продвижения передовых отрядов в зоне СВО. В состав мобильной огневой группы входит две боевые машины на базе автомобиля "Тигр": первая оснащена радиолокационной станцией, вторая оснащена турельной установкой на четыре зенитные ракеты "Верба".
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"Дальность обнаружения целей составляет около 40 километров, все зависит от целей. Данная машина может обнаружить все цели, которые летают: самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, дроны различных модификаций", - рассказал РИА Новости военнослужащий расчета ПВО Алексей Новоселкин.
По его словам, данный комплекс работает в любое время суток, как днем, так и ночью, а также в любую погоду, оснащен комплексом ночного виденья, тепловизором, обладает высокой мобильностью и проходимостью.
"Интервал между обнаружением воздушной цели и запуском ракеты составляет две-три минуты", - рассказал в свою очередь стрелок-зенитчик Артем Кузнецов.
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На счету расчета 30-й мотострелковой бригады - уже более 10 пораженных целей, среди которых украинские БПЛА "Фурия", "Валькирия" и разнообразные самодельные дроны самолетного типа.
Согласно приказу министра обороны РФ №50 от 9 февраля 2007 года, датой создания войсковой противовоздушной обороны считается 26 декабря. Свое начало этот род войск берет со времен Первой мировой войны. Двадцать шестого декабря 1915 года (13 декабря по старому стилю) вышел приказ начальника штаба Верховного главнокомандующего Русской армии генерала Алексеева о создании первых легких артиллерийских батарей для стрельбы по воздушным судам.
Отмечается День войсковой ПВО с 2007 года.
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