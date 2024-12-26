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В Сирии началась операция по зачистке Тартуса от сторонников бывших властей - РИА Новости, 26.12.2024
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15:29 26.12.2024 (обновлено: 15:31 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/siriya-1991477532.html
В Сирии началась операция по зачистке Тартуса от сторонников бывших властей
В Сирии началась операция по зачистке Тартуса от сторонников бывших властей - РИА Новости, 26.12.2024
В Сирии началась операция по зачистке Тартуса от сторонников бывших властей
Командование военных операций Сирии совместно с МВД страны объявило о начале операции по зачистке провинции Тартус от вооруженных отрядов выступивших против... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T15:29:00+03:00
2024-12-26T15:31:00+03:00
в мире
сирия
тартус (мухафаза)
дамаск (город)
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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БЕЙРУТ, 26 дек - РИА Новости. Командование военных операций Сирии совместно с МВД страны объявило о начале операции по зачистке провинции Тартус от вооруженных отрядов выступивших против новых властей в Дамаске, передает сирийское агентство САНА. В ночь на четверг МВД временного правительства Сирии заявило о гибели 14 своих сотрудников в пригороде Тартуса в засаде, которая, как утверждается, была устроена сторонниками бывшего лидера страны Башара Асада. "Командование военных операций совместно с МВД начало операцию по обеспечению мира и безопасности с преследованием милиции Асада в лесистых и горных районах Тартуса",- пишет агентство. По данным агентства, в рамках операции уже были убиты несколько бойцов вооруженных формирований. Продолжается преследование остальных. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
https://ria.ru/20241226/siriya-1991420907.html
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сирия
тартус (мухафаза)
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в мире, сирия, тартус (мухафаза), дамаск (город), башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Тартус (мухафаза), Дамаск (город), Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В Сирии началась операция по зачистке Тартуса от сторонников бывших властей

В Сирии началась операция по зачистке Тартуса от сторонников Башара Асада

© iStock.com / Zhora KochegarovВид на Дамаск, Сирия
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© iStock.com / Zhora Kochegarov
Вид на Дамаск, Сирия. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 26 дек - РИА Новости. Командование военных операций Сирии совместно с МВД страны объявило о начале операции по зачистке провинции Тартус от вооруженных отрядов выступивших против новых властей в Дамаске, передает сирийское агентство САНА.
В ночь на четверг МВД временного правительства Сирии заявило о гибели 14 своих сотрудников в пригороде Тартуса в засаде, которая, как утверждается, была устроена сторонниками бывшего лидера страны Башара Асада.
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"Командование военных операций совместно с МВД начало операцию по обеспечению мира и безопасности с преследованием милиции Асада в лесистых и горных районах Тартуса",- пишет агентство.
По данным агентства, в рамках операции уже были убиты несколько бойцов вооруженных формирований. Продолжается преследование остальных.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
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В миреСирияТартус (мухафаза)Дамаск (город)Башар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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