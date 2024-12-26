https://ria.ru/20241226/siriya-1991404577.html

Россия рассчитывает на возобновление сотрудничества с новыми властями Сирии

Россия рассчитывает на возобновление сотрудничества с новыми властями Сирии - РИА Новости, 26.12.2024

Россия рассчитывает на возобновление сотрудничества с новыми властями Сирии

Россия рассчитывает на возобновление экономического сотрудничества с новыми властями Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T11:40:00+03:00

2024-12-26T11:40:00+03:00

2024-12-26T11:40:00+03:00

война в сирии

россия

сирия

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия рассчитывает на возобновление экономического сотрудничества с новыми властями Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Надеюсь, что и по вопросам экономического, инвестиционного сотрудничества, где у нас есть определенные достижения прошлых лет, мы сможем возобновить работу с новыми руководителями, когда окончательно устоится новая структура власти", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

россия

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сирия, сергей лавров, в мире