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Россия рассчитывает на возобновление сотрудничества с новыми властями Сирии - РИА Новости, 26.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
11:40 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/siriya-1991404577.html
Россия рассчитывает на возобновление сотрудничества с новыми властями Сирии
Россия рассчитывает на возобновление сотрудничества с новыми властями Сирии - РИА Новости, 26.12.2024
Россия рассчитывает на возобновление сотрудничества с новыми властями Сирии
Россия рассчитывает на возобновление экономического сотрудничества с новыми властями Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T11:40:00+03:00
2024-12-26T11:40:00+03:00
война в сирии
россия
сирия
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия рассчитывает на возобновление экономического сотрудничества с новыми властями Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Надеюсь, что и по вопросам экономического, инвестиционного сотрудничества, где у нас есть определенные достижения прошлых лет, мы сможем возобновить работу с новыми руководителями, когда окончательно устоится новая структура власти", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
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россия, сирия, сергей лавров, в мире
Война в Сирии, Россия, Сирия, Сергей Лавров, В мире
Россия рассчитывает на возобновление сотрудничества с новыми властями Сирии

Лавров: Россия надеется на возобновление сотрудничества с новыми властями Сирии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия рассчитывает на возобновление экономического сотрудничества с новыми властями Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Надеюсь, что и по вопросам экономического, инвестиционного сотрудничества, где у нас есть определенные достижения прошлых лет, мы сможем возобновить работу с новыми руководителями, когда окончательно устоится новая структура власти", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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Война в СирииРоссияСирияСергей ЛавровВ мире
 
 
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