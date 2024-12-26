https://ria.ru/20241226/siriya-1991403566.html

Лавров призвал не допустить развала Сирии на части

Лавров призвал не допустить развала Сирии на части - РИА Новости, 26.12.2024

Лавров призвал не допустить развала Сирии на части

Нельзя допустить развала Сирии на части, хотя "некоторым этого хотелось бы", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T11:36:00+03:00

2024-12-26T11:36:00+03:00

2024-12-26T11:42:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Нельзя допустить развала Сирии на части, хотя "некоторым этого хотелось бы", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Нельзя допустить развала Сирии на части. Некоторым этого хотелось бы", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.Он добавил, что Израиль должен понимать свою ответственность. "И чтобы не пытался обеспечить свою безопасность за счет безопасности других", - подчеркнул Лавров.Министр также отметил, что США поддерживают сепаратистские тенденции на востоке Сирии.

https://ria.ru/20241221/bazy-1990528544.html

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сирия, в мире, сергей лавров, россия, израиль