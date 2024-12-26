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Лавров призвал не допустить развала Сирии на части - РИА Новости, 26.12.2024
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11:36 26.12.2024 (обновлено: 11:42 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/siriya-1991403566.html
Лавров призвал не допустить развала Сирии на части
Лавров призвал не допустить развала Сирии на части - РИА Новости, 26.12.2024
Лавров призвал не допустить развала Сирии на части
Нельзя допустить развала Сирии на части, хотя "некоторым этого хотелось бы", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T11:36:00+03:00
2024-12-26T11:42:00+03:00
сирия
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Нельзя допустить развала Сирии на части, хотя "некоторым этого хотелось бы", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Нельзя допустить развала Сирии на части. Некоторым этого хотелось бы", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.Он добавил, что Израиль должен понимать свою ответственность. "И чтобы не пытался обеспечить свою безопасность за счет безопасности других", - подчеркнул Лавров.Министр также отметил, что США поддерживают сепаратистские тенденции на востоке Сирии.
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сирия, в мире, сергей лавров, россия, израиль
Сирия, В мире, Сергей Лавров, Россия, Израиль
Лавров призвал не допустить развала Сирии на части

Глава МИД России Лавров призвал не допустить развала Сирии на части

© AP Photo / Hussein MallaБоец сирийской оппозиции наступает на сломанный бюст Хафеза Асада
Боец сирийской оппозиции наступает на сломанный бюст Хафеза Асада - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Боец сирийской оппозиции наступает на сломанный бюст Хафеза Асада. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Нельзя допустить развала Сирии на части, хотя "некоторым этого хотелось бы", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нельзя допустить развала Сирии на части. Некоторым этого хотелось бы", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.
Он добавил, что Израиль должен понимать свою ответственность. "И чтобы не пытался обеспечить свою безопасность за счет безопасности других", - подчеркнул Лавров.
Министр также отметил, что США поддерживают сепаратистские тенденции на востоке Сирии.
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