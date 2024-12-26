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Сирийское МВД заявило о гибели 14 сотрудников в пригороде Тартуса - РИА Новости, 26.12.2024
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01:20 26.12.2024 (обновлено: 05:37 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/siriya-1991348029.html
Сирийское МВД заявило о гибели 14 сотрудников в пригороде Тартуса
Сирийское МВД заявило о гибели 14 сотрудников в пригороде Тартуса - РИА Новости, 26.12.2024
Сирийское МВД заявило о гибели 14 сотрудников в пригороде Тартуса
МВД временного правительства Сирии заявило о гибели 14 своих сотрудников в пригороде Тартуса в засаде от сторонников бывшего лидера страны Башара Асада, сообщил РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T01:20:00+03:00
2024-12-26T05:37:00+03:00
в мире
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
башар асад
тартус (мухафаза)
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ДОХА, 26 дек — РИА Новости. МВД временного правительства Сирии заявило о гибели 14 своих сотрудников в пригороде Тартуса в засаде от сторонников бывшего лидера страны Башара Асада, сообщил министр внутренних дел страны Мухаммед Абдеррахман, его слова приводит агентство SANA."Четырнадцать сотрудников министерства внутренних дел погибли и еще десять получили ранения после того, как попали в коварную засаду, устроенную остатками преступного режима в провинции Тартус, во время выполнения обязанностей по обеспечению безопасности", — сказал он.С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.Президент Башар Асад, как уточнили в МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
https://ria.ru/20241223/sirija-1990779124.html
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сирия
тартус (мухафаза)
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в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, башар асад, тартус (мухафаза)
В мире, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Башар Асад, Тартус (мухафаза)
Сирийское МВД заявило о гибели 14 сотрудников в пригороде Тартуса

МВД временных властей Сирии заявило о гибели 14 сотрудников, попавших в засаду

© AP Photo / Ghaith AlsayedДым над Дамаском, Сирия
Дым над Дамаском, Сирия - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Дым над Дамаском, Сирия. Архивное фото
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ДОХА, 26 дек — РИА Новости. МВД временного правительства Сирии заявило о гибели 14 своих сотрудников в пригороде Тартуса в засаде от сторонников бывшего лидера страны Башара Асада, сообщил министр внутренних дел страны Мухаммед Абдеррахман, его слова приводит агентство SANA.
"Четырнадцать сотрудников министерства внутренних дел погибли и еще десять получили ранения после того, как попали в коварную засаду, устроенную остатками преступного режима в провинции Тартус, во время выполнения обязанностей по обеспечению безопасности", — сказал он.
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С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.
Президент Башар Асад, как уточнили в МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.
Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.
Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
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