https://ria.ru/20241226/siriya-1991348029.html
Сирийское МВД заявило о гибели 14 сотрудников в пригороде Тартуса
Сирийское МВД заявило о гибели 14 сотрудников в пригороде Тартуса - РИА Новости, 26.12.2024
Сирийское МВД заявило о гибели 14 сотрудников в пригороде Тартуса
МВД временного правительства Сирии заявило о гибели 14 своих сотрудников в пригороде Тартуса в засаде от сторонников бывшего лидера страны Башара Асада, сообщил РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T01:20:00+03:00
2024-12-26T01:20:00+03:00
2024-12-26T05:37:00+03:00
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ДОХА, 26 дек — РИА Новости. МВД временного правительства Сирии заявило о гибели 14 своих сотрудников в пригороде Тартуса в засаде от сторонников бывшего лидера страны Башара Асада, сообщил министр внутренних дел страны Мухаммед Абдеррахман, его слова приводит агентство SANA."Четырнадцать сотрудников министерства внутренних дел погибли и еще десять получили ранения после того, как попали в коварную засаду, устроенную остатками преступного режима в провинции Тартус, во время выполнения обязанностей по обеспечению безопасности", — сказал он.С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.Президент Башар Асад, как уточнили в МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
https://ria.ru/20241223/sirija-1990779124.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, башар асад, тартус (мухафаза)
В мире, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Башар Асад, Тартус (мухафаза)
Сирийское МВД заявило о гибели 14 сотрудников в пригороде Тартуса
МВД временных властей Сирии заявило о гибели 14 сотрудников, попавших в засаду
ДОХА, 26 дек — РИА Новости.
МВД временного правительства Сирии заявило о гибели 14 своих сотрудников в пригороде Тартуса в засаде от сторонников бывшего лидера страны Башара Асада, сообщил министр внутренних дел страны Мухаммед Абдеррахман, его слова приводит агентство SANA
.
"Четырнадцать сотрудников министерства внутренних дел погибли и еще десять получили ранения после того, как попали в коварную засаду, устроенную остатками преступного режима в провинции Тартус, во время выполнения обязанностей по обеспечению безопасности", — сказал он.
С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.
Президент Башар Асад, как уточнили в МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.
Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.
Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.