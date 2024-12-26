https://ria.ru/20241226/siriya-1991348029.html

Сирийское МВД заявило о гибели 14 сотрудников в пригороде Тартуса

Сирийское МВД заявило о гибели 14 сотрудников в пригороде Тартуса - РИА Новости, 26.12.2024

Сирийское МВД заявило о гибели 14 сотрудников в пригороде Тартуса

МВД временного правительства Сирии заявило о гибели 14 своих сотрудников в пригороде Тартуса в засаде от сторонников бывшего лидера страны Башара Асада, сообщил РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T01:20:00+03:00

2024-12-26T01:20:00+03:00

2024-12-26T05:37:00+03:00

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ДОХА, 26 дек — РИА Новости. МВД временного правительства Сирии заявило о гибели 14 своих сотрудников в пригороде Тартуса в засаде от сторонников бывшего лидера страны Башара Асада, сообщил министр внутренних дел страны Мухаммед Абдеррахман, его слова приводит агентство SANA."Четырнадцать сотрудников министерства внутренних дел погибли и еще десять получили ранения после того, как попали в коварную засаду, устроенную остатками преступного режима в провинции Тартус, во время выполнения обязанностей по обеспечению безопасности", — сказал он.С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.Президент Башар Асад, как уточнили в МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.

https://ria.ru/20241223/sirija-1990779124.html

https://ria.ru/20241221/bazy-1990528544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, башар асад, тартус (мухафаза)