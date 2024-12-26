https://ria.ru/20241226/shtraf-1991351255.html

В Госдуме рассказали о штрафах за запуск фейерверка или салюта

В Госдуме рассказали о штрафах за запуск фейерверка или салюта - РИА Новости, 26.12.2024

В Госдуме рассказали о штрафах за запуск фейерверка или салюта

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил РИА Новости, что виновному в запуске фейерверка или салюта, если это привело к... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T03:05:00+03:00

2024-12-26T03:05:00+03:00

2024-12-26T03:05:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил РИА Новости, что виновному в запуске фейерверка или салюта, если это привело к повреждению чужого имущества или причинению вреда здоровью, грозит штраф до 50 тысяч рублей. "Запуск фейерверка или салюта - вовсе не безобидная затея, особенно, если это привело к повреждению чужого имущества или причинению вреда здоровью. Строгость наказания при нарушении правил запуска пиротехники зависит от тяжести последствий. Согласно статье 20 КоАП РФ, за нарушение правил пожарной безопасности на граждан может быть наложен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Если в регионе был введен особый противопожарный режим, то штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей. Если запуск пиротехники привел к пожару, повреждению имущества или причинению легкого или среднего вреда здоровью человека, виновному грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей", - рассказал Кошелев. Парламентарий добавил, что если нарушение правил применения пиротехники повлекло тяжелые или несовместимые с жизнью травмы, то гражданину грозит уголовная ответственность по статье 218 УК РФ, максимальное наказание по этой статье - до пяти лет лишения свободы. Кроме того, уголовное наказание грозит в том случае, если было уничтожено или повреждено имущество в крупном размере, согласно статье 168 УК РФ, виновному светит крупный штраф или лишение свободы на срок до года. Кроме того, ему предстоит возместить причиненный ущерб. "Во многих регионах представители государственной жилищной инспекции рекомендуют жителям отказаться от запуска салютов и фейерверков. Но тем не менее наши граждане к празднику готовятся, и это не запретить. Поэтому важно помнить, что запускать пиротехнические средства рекомендуется на ровных открытых площадках, находящихся на безопасном расстоянии от жилых домов и производственных зданий. Основные требования к площадке: над площадкой нет ветвей деревьев, линий электропередачи и других препятствий, жилые дома и здания находятся на достаточном расстоянии от места запуска пиротехники, а также необходимо учитывать скорость ветра, при ветреной погоде лучше воздержитесь от запуска, и поблизости отсутствуют легковоспламеняющиеся предметы или объекты", - отметил Кошелев. По мнению Кошелева, в жилых кварталах соблюсти вышеперечисленные требования практически невозможно, следовательно, запуск фейерверков и салютов во дворе многоквартирного дома с большой долей вероятности попадает под нарушение правил пожарной безопасности. "Во многих городах существуют специальные площадки для запуска пиротехники. Узнать их расположение можно на сайтах органов местного самоуправления. Если все же хулиганы пуляют петарды с балкона многоэтажного дома или в сквере, где много людей, нетрезвая компания устраивает фейерверк не только в переносном смысле, самое правильное и оперативное - набрать 112", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20241222/salyuty-1990672090.html

https://ria.ru/20241215/vrach-1989275165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир кошелев, госдума рф, общество