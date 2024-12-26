https://ria.ru/20241226/shri-lanka-1991359553.html

Глава Шри-Ланки выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС

Глава Шри-Ланки выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС - РИА Новости, 26.12.2024

Глава Шри-Ланки выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС

Президент Шри-Ланки Анура Диссаянаке в письме российскому лидеру Владимиру Путину заявил об интересе к вступлению в БРИКС, рассказал РИА Новости посол... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T06:44:00+03:00

2024-12-26T06:44:00+03:00

2024-12-26T09:13:00+03:00

в мире

шри-ланка

коломбо

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владимир путин

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брикс

новый банк развития

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент Шри-Ланки Анура Диссаянаке в письме российскому лидеру Владимиру Путину заявил об интересе к вступлению в БРИКС, рассказал РИА Новости посол республики в Москве Пакир Амза."Шри-Ланка выразила свою заинтересованность в присоединении к семье БРИКС в письме президенту Владимиру Путину от президента Ануры Диссаянаке. Мы также обратились к другим странам БРИКС с просьбой о присоединении в качестве страны-партнера и ожидаем их положительного ответа", — сказал он.Диссаянаке направил письмо Путину в октябре, уточнил посол.В том же месяце министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат заявил, что республика решила подать заявку на членство в БРИКС и Новом банке развития. По его словам, Коломбо рассматривает это объединение как эффективное партнерство для реализации стремления к взаимовыгодному сотрудничеству, миру и развитию посредством укрепления всеобъемлющей многосторонности в рамках Устава ООН. В декабре прошлого года также сообщалось, что ланкийский президент обратился к премьер-министру Индии Нарендре Моди с просьбой поддержать заявку его страны на вступление в БРИКС.Таким образом, БРИКС сейчас объединяет десять стран с населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.

https://ria.ru/20241223/briks-1990874183.html

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шри-ланка

коломбо

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, шри-ланка, коломбо, москва, владимир путин, нарендра моди, брикс, новый банк развития, оон