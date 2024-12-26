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Глава Шри-Ланки выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС - РИА Новости, 26.12.2024
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06:44 26.12.2024 (обновлено: 09:13 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/shri-lanka-1991359553.html
Глава Шри-Ланки выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС
Глава Шри-Ланки выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС - РИА Новости, 26.12.2024
Глава Шри-Ланки выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС
Президент Шри-Ланки Анура Диссаянаке в письме российскому лидеру Владимиру Путину заявил об интересе к вступлению в БРИКС, рассказал РИА Новости посол... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T06:44:00+03:00
2024-12-26T09:13:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент Шри-Ланки Анура Диссаянаке в письме российскому лидеру Владимиру Путину заявил об интересе к вступлению в БРИКС, рассказал РИА Новости посол республики в Москве Пакир Амза."Шри-Ланка выразила свою заинтересованность в присоединении к семье БРИКС в письме президенту Владимиру Путину от президента Ануры Диссаянаке. Мы также обратились к другим странам БРИКС с просьбой о присоединении в качестве страны-партнера и ожидаем их положительного ответа", — сказал он.Диссаянаке направил письмо Путину в октябре, уточнил посол.В том же месяце министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат заявил, что республика решила подать заявку на членство в БРИКС и Новом банке развития. По его словам, Коломбо рассматривает это объединение как эффективное партнерство для реализации стремления к взаимовыгодному сотрудничеству, миру и развитию посредством укрепления всеобъемлющей многосторонности в рамках Устава ООН. В декабре прошлого года также сообщалось, что ланкийский президент обратился к премьер-министру Индии Нарендре Моди с просьбой поддержать заявку его страны на вступление в БРИКС.Таким образом, БРИКС сейчас объединяет десять стран с населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
https://ria.ru/20241223/briks-1990874183.html
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в мире, шри-ланка, коломбо, москва, владимир путин, нарендра моди, брикс, новый банк развития, оон
В мире, Шри-Ланка, Коломбо, Москва, Владимир Путин, Нарендра Моди, БРИКС, Новый банк развития, ООН
Глава Шри-Ланки выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС

Глава Шри-Ланки в письме Путину выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС

© AP Photo / Eranga JayawardenaПрезидент Шри-Ланки Анура Диссаянаке
Президент Шри-Ланки Анура Диссаянаке - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Президент Шри-Ланки Анура Диссаянаке. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент Шри-Ланки Анура Диссаянаке в письме российскому лидеру Владимиру Путину заявил об интересе к вступлению в БРИКС, рассказал РИА Новости посол республики в Москве Пакир Амза.
"Шри-Ланка выразила свою заинтересованность в присоединении к семье БРИКС в письме президенту Владимиру Путину от президента Ануры Диссаянаке. Мы также обратились к другим странам БРИКС с просьбой о присоединении в качестве страны-партнера и ожидаем их положительного ответа", — сказал он.
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23 декабря, 18:14
Диссаянаке направил письмо Путину в октябре, уточнил посол.
В том же месяце министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат заявил, что республика решила подать заявку на членство в БРИКС и Новом банке развития. По его словам, Коломбо рассматривает это объединение как эффективное партнерство для реализации стремления к взаимовыгодному сотрудничеству, миру и развитию посредством укрепления всеобъемлющей многосторонности в рамках Устава ООН.
В декабре прошлого года также сообщалось, что ланкийский президент обратился к премьер-министру Индии Нарендре Моди с просьбой поддержать заявку его страны на вступление в БРИКС.

В БРИКС изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но с этого года число участников объединения увеличилось вдвое — полноправными членами стали ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Кроме того, желание присоединиться к блоку выражали еще два десятка государств.

Таким образом, БРИКС сейчас объединяет десять стран с населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
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Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
23 октября, 12:44
 
В миреШри-ЛанкаКоломбоМоскваВладимир ПутинНарендра МодиБРИКСНовый банк развитияООН
 
 
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