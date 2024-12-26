Глава Шри-Ланки выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС
Глава Шри-Ланки в письме Путину выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС
© AP Photo / Eranga JayawardenaПрезидент Шри-Ланки Анура Диссаянаке
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Президент Шри-Ланки Анура Диссаянаке. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент Шри-Ланки Анура Диссаянаке в письме российскому лидеру Владимиру Путину заявил об интересе к вступлению в БРИКС, рассказал РИА Новости посол республики в Москве Пакир Амза.
"Шри-Ланка выразила свою заинтересованность в присоединении к семье БРИКС в письме президенту Владимиру Путину от президента Ануры Диссаянаке. Мы также обратились к другим странам БРИКС с просьбой о присоединении в качестве страны-партнера и ожидаем их положительного ответа", — сказал он.
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Диссаянаке направил письмо Путину в октябре, уточнил посол.
В том же месяце министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат заявил, что республика решила подать заявку на членство в БРИКС и Новом банке развития. По его словам, Коломбо рассматривает это объединение как эффективное партнерство для реализации стремления к взаимовыгодному сотрудничеству, миру и развитию посредством укрепления всеобъемлющей многосторонности в рамках Устава ООН.
В декабре прошлого года также сообщалось, что ланкийский президент обратился к премьер-министру Индии Нарендре Моди с просьбой поддержать заявку его страны на вступление в БРИКС.
В БРИКС изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но с этого года число участников объединения увеличилось вдвое — полноправными членами стали ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Кроме того, желание присоединиться к блоку выражали еще два десятка государств.
Таким образом, БРИКС сейчас объединяет десять стран с населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
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