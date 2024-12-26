https://ria.ru/20241226/schavelev-1991252410.html

Алексей Щавелев: весь следующий год будет годом высокой ключевой ставки

Алексей Щавелев: весь следующий год будет годом высокой ключевой ставки - РИА Новости, 26.12.2024

Алексей Щавелев: весь следующий год будет годом высокой ключевой ставки

Потребительское кредитование в России в 2024 году сильно сжимается под влиянием регуляторных изменений со стороны Центробанка, а рынок ипотеки по объему выдач в РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T10:00:00+03:00

2024-12-26T10:00:00+03:00

2024-12-26T10:00:00+03:00

интервью

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Потребительское кредитование в России в 2024 году сильно сжимается под влиянием регуляторных изменений со стороны Центробанка, а рынок ипотеки по объему выдач в следующем году сократится до уровня 2020 года, считает старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев.О том, как ПСБ планирует удерживать свои позиции в новых регионах после выхода туда других банков, а также продолжать выполнять свою социальную миссию, он рассказал в интервью РИА Новости. Беседовала Анна Афонина.– Как оцениваете рынок кредитования в России в 2024 году? Каким будет итог текущего года и как он отличается от ваших ожиданий?– Потребительское кредитование сильно сжимается в основном под действием изменений, которые вводит регулятор. Меняется модель клиентского поведения: из кредитной она все больше становится сберегательной. Логично, что при том уровне ставок по потребкредитам, которые сейчас сложились на рынке, – от 25% годовых, мы следуем тенденциям и меняем приоритеты в продуктовой линейке в сторону сберегательной модели. Если еще в начале года акцент был на кредитовании, то сейчас это в основном так называемые пассивные продукты – накопительные счета, вклады, дебетовые карточки, то есть некредитный бизнес в широком смысле этого слова.В условиях текущей денежно-кредитной политики и с учетом ужесточения подходов регулятора к резервированию и ограничению предельной долговой нагрузки заемщиков объемы выдачи потребительских кредитов на рынке в следующем году снизятся, по нашим прогнозам, на 15-20% относительно этого года.– В этом году завершилась массовая льготная ипотека, а семейная была продлена на новых условиях до 2030 года. Как охарактеризуете итоги 2024 года по выдачам льготной ипотеки в целом и вашего банка в России и новых регионах?– Завершение льготных ипотечных программ в их прежнем формате отразилось на показателях всего рынка. С июля объемы выдачи ипотеки ожидаемо снижаются: обновленные льготные программы стали более узкими и адресными, а классические рыночные программы слабо востребованы при текущем уровне ставок. Поэтому по итогам 2024 года на рынке ипотеки ожидаем снижение объема кредитования примерно на 40%. Это совокупно – и по льготным, и по рыночным программам.В ПСБ ситуация схожая. Выдачи ипотеки во втором полугодии относительно первой половины года также снизились. При этом на текущий момент мы продолжаем выдавать семейную ипотеку в достаточно большом объеме – как в гражданском сегменте, так и в сегменте кредитования военнослужащих. Сейчас это самая массовая и востребованная программа кредитования из существующих. Планы по объемам ипотечного кредитования, которые были поставлены на 2024 год, мы полностью выполнили.Если говорить про кредитование в новых регионах, то ситуация отлична от рынка ипотеки в целом. Там ипотечное кредитование развивается, в продажу выходят новые ЖК на первичном рынке, и расширяется предложение с точки зрения географии.Банк ПСБ первый запустил в новых регионах ипотечное кредитование на покупку жилья в новостройках и на вторичном рынке в рамках специальной госпрограммы. Условия максимально доступные: первоначальный взнос – от 10%, ставка – 2% годовых. В рамках программы наши клиенты в новых регионах в 2024 году совокупно приобрели уже более 60 тысяч квадратных метров жилья: на первичное жилье мы выдали более 500 кредитов на сумму 2,7 миллиарда рублей, а на вторичное – около 570 кредитов на сумму 2,5 миллиарда рублей. С учетом долгосрочной программы развития новых субъектов и действия программы до 2030 года ожидаем дальнейшего роста кредитования и будем наращивать темпы ипотечного кредитования, принимая во внимание ввод в эксплуатацию новых объектов недвижимости.– Какие у вас ожидания на 2025 год по выдачам ипотеки в целом в РФ и в банке? Как перераспределятся доли между программами внутри льготной ипотеки, и как изменится доля в целом льготной ипотеки относительно рыночной? Какие будут ставки рыночной ипотеки на следующий год?– Думаю, в следующем году объемы ипотечного кредитования на рынке снизятся примерно на 20% относительно 2024 года, откатившись на четыре года назад до уровня рынка начала 2020 года. К снижению спроса ведут ограничения по льготным программам, продолжительное сохранение ключевой ставки на заградительном уровне.В следующем году регуляторные требования усилятся: планируется ввести макропруденциальные лимиты, а с января начнет действовать ипотечный стандарт, который также ограничит спрос и пресечет сложившиеся на рынке практики совместных ипотечных продуктов банков и застройщиков. Но самое главное ограничение для кредитования – это уровень ставок в экономике. Весь следующий год будет годом высокой ключевой ставки, поэтому в структуре выдач на банковском рынке будет доминировать льготная ипотека.Что касается спроса на рыночную ипотеку, то он не исчез полностью, мы видим заявки на ипотеку даже при текущих ставках. Но это очень узкая категория, в основном встречные сделки – то есть люди берут кредит на новую квартиру и рассчитывают быстро погасить за счет продажи старого жилья или другого имущества. Доля такого несубсидированного ипотечного кредитования в следующем году вряд ли будет выше 10-20%.– ПСБ в октябре запустил семейную ипотеку на индивидуальное жилье. Могли бы рассказать о первых результатах? Какие ожидания на 2025 год по этому виду ипотеки в России, и каков прогноз по результатам банка?– Пока это пилотный проект, проведено немного сделок. Мы тестируем спрос, поскольку с момента пандемии COVID-19 и локдаунов люди стали все больше ценить преимущества проживания в собственном доме, а не в квартире. Спрос есть, клиентский сегмент растет, и по мере смягчения ДКП мы планируем интенсивнее развивать это направление.– ПСБ стал первым банком, который начал работать в новых регионах. Конкурируете ли в этих регионах за клиента с появившимися там в этом году другими банками или действуете там совместно по развитию банковских услуг? Какие цели на ближайший год в новых регионах ставите?– Поскольку мы первыми пришли в новые субъекты и построили там платежную инфраструктуру, первыми начали кредитование, в том числе ипотечное, то для нас одна из ключевых задач – это как раз сохранить и усилить позиции в конкурентной среде, укрепить лояльность наших клиентов.ПСБ с момента, как пришел в новые регионы, выполнял там социальную миссию – обеспечить жителям доступность финансовых услуг и то качество обслуживания, которое наши граждане получают на всей территории России. Нам надо было интегрировать регионы в российскую финансовую систему, чтобы любой житель мог пользоваться всеми сервисами: делать переводы по СБП, получать зарплату или пенсию на банковскую карту, оплачивать безналично, кредитоваться и прочее, как это происходит в любой точке России. И мы обеспечили такой сервис.Многие наши клиенты из новых субъектов отмечают, что именно мы тогда помогли им решить, казалось бы, простые насущные вопросы, как, например, оплата коммунальных услуг или мобильной связи в приложении, снятие наличных в банкомате. Но до прихода ПСБ у жителей новых субъектов не было этой инфраструктуры.Мы видим, что у жителей этих регионов большая потребность в кредитовании – людям нужно обустраивать жизнь, решать вопросы с жильем, в том числе тем, у кого пострадали их движимые и недвижимые активы, их надо восстанавливать, ремонтировать. В этом году наш розничный кредитный портфель в этих регионах вырос более чем в пять раз и на конец декабря превысит 37 миллиардов рублей. В следующем году также ожидаем там значительный прирост розничного кредитования. Но надо понимать, что рынок кредитования в новых субъектах пока только формируется, взрывной рост там происходит по сути с нулевой базы. По России в целом мы в этом году нарастили розничный кредитный портфель на 20%.– Какие итоги работы ПСБ в новых регионах в 2024 году, сколько ваших офисов уже открыто и банкоматов установлено? Планируете ли увеличить их число в новых регионах в следующем году?– У ПСБ до конца этого года будет уже более 500 отделений во всех четырех новых субъектах. Наши отделения работают более чем в 140 населенных пунктах на территории новых регионов, в том числе у нас предусмотрен формат мобильных офисов, которые обслуживают жителей отдаленных небольших поселений. Сеть банкоматов ПСБ в новых субъектах превышает 3 000 устройств. Банковская инфраструктура, которую мы там развернули, уже близка к достаточной для того, чтобы обеспечить для населения широкий доступ к финансовым услугам и всех обслуживать с должным уровнем качества.– Происходит ли уже у вас импортозамещение банковской инфраструктуры?– Да, мы давно занимаемся задачей импортозамещения. Иногда импортозамещение состоит из замены базы данных или операционной системы на другую версию, а иногда импортозамещение требует замены всей системы полностью. Например, в этом году мы внедрили в промышленную эксплуатацию розничный кредитный конвейер, который должен заменить систему ушедшего вендора в процессе скоринга кредитных заявок.Импортозамещение – это хорошая возможность улучшить архитектуру бизнес-процессов банка и избавиться от потерявших актуальность технологий. В стратегии развития банкоматной сети предусмотрено поэтапное импортозамещение инфраструктуры. В ближайшие два года мы полностью заменим банкоматы ушедших вендоров – 1 500 устройств. Новые устройства самообслуживания мы планируем закупать у российских сертифицированных производителей.– ЦБ РФ поступательно увеличил ключевую ставку, начиная с конца лета. Отмечаете ли приток средств физических лиц в сберегательные продукты вашего банка в 2024 году? Какой приток был в новых регионах? С чем связываете эти тенденции?– Действительно, то, что мы наблюдаем в целом по банковской системе, – это колоссальный прирост средств населения в банках: по системе более 20% с начала года. Наш банк в декабре совокупно во всех регионах России перешагнул планку в один триллион рублей – это средства клиентов-физических лиц на счетах и депозитах ПСБ. В новых субъектах объем привлеченных ПСБ средств населения в этом году также вырос почти двукратно и превысил 200 миллиардов рублей. В следующем году также ожидаем, что объем привлечения средств физических лиц вырастет в ПСБ на 30% совокупно по всем регионам.– Ваш банк развивает собственный маркетплейс. Растет ли спрос клиентов вашего маркетплейса в новых регионах, какие итоги за 2024 год? И какие планы по развитию этого направления вашей деятельности в России в целом и в новых регионах, в частности? Повлияет ли на деятельность вашего маркетплейса приход в новые регионы Wildberriesи Ozon?– Основные задачи, которые решает ПСБ Маркет, – это в первую очередь развитие потребительского рынка в новых субъектах, повышение доступности товаров массового спроса для местных жителей. В новых регионах у ПСБ Маркета работает уже больше 370 пунктов выдачи заказов: это и собственная сеть, и пункты выдачи в почтовых отделениях. В следующем году сеть маркетплейса вырастет до 400 ПВЗ. Для жителей новых регионов появление ПСБ Маркета стало единственной возможностью заказывать и получать с доставкой в свой город большой ассортимент товаров ежедневного потребления по доступным ценам. Что касается других крупных маркетплейсов, то пока их ПВЗ там не видно.– Как сказываются санкции на деятельности вашего банка, успели ли уже приспособиться?– Мы заранее готовили инфраструктуру для работы в условиях санкций. Например, многие сотрудники банка уже давно работают с отечественным пакетом офисных программ на отечественной операционной системе.Значимых ограничений на ведение бизнеса, особенно если мы говорим про розницу, нет. Приведу пример: несколько лет назад многие банки сконцентрировались на развитии мобильных приложений и сильно пострадали, когда после введения санкций они пропали из магазинов приложений. Мы же всегда развивали наш интернет-банк в параллели с мобильным приложением, стремясь, чтобы онлайн-банк по функционалу, навигации и интерфейсу максимально повторял мобильный банк и был полностью адаптивен. Также мы продолжаем выпускать новые версии мобильного приложения для основных операционных систем мобильных устройств. Непрерывность банковских сервисов для наших клиентов – наш главный приоритет.– Ваш банк участвует в пилотировании цифрового рубля. Готов ли уже ПСБ к массовому использованию цифрового рубля в следующем году?– Мы одни из первых поддержали инициативу Центрального Банка по запуску цифрового рубля и принимаем активное участие в пилоте регулятора, тестируя функционал и возможности новой формы валюты. В октябре на "Финополисе" мы представили прототип сервиса расчетов цифровым рублем с казначейством. Это так называемые C2G-платежи, например, для оплаты гражданами штрафов, налогов, и G2C-платежи – когда идет начисление от госорганов населению, например, выплаты стипендий студентам.Мы активно готовимся к 1 июля 2025 года, когда начнется массовое использование цифрового рубля. Постепенно цифровой рубль станет привычным средством платежа. Мы уже сейчас при развитии функционала приложения учитываем возможность выбора для клиентов операций либо с обычного безналичного счета, либо со счета в цифровых рублях, чтобы пользователи мобильного банка могли в любой момент по привычному алгоритму совершать операции со всеми тремя формами – наличной, безналичной и цифровой. Например, чтобы можно было бесшовно со счета в цифровых рублях перевести деньги в безналичные рубли, а потом в банкомате получить наличные.Наша задача на следующий год – масштабировать этот процесс, чтобы любой человек мог легко использовать все три формы денег. Этот сервис должен быть удобен и знаком клиенту, потому что все инновации максимально быстро адаптируются тогда, когда человеку не нужно менять свое финансовое поведение.Разработка клиентского сервиса в рамках цифрового рубля, расширение функционала банковских приложений и обеспечение безопасности расчетов требует колоссальных инвестиций от всех банков-участников проекта, и отчасти это может затруднить доступ небольших банков, а соответственно и их клиентов, к расчетам в цифровом рубле.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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