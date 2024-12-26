Рейтинг@Mail.ru
Европа не способна соблюдать санкции против России, пишут СМИ - РИА Новости, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:56 26.12.2024 (обновлено: 21:00 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/sanktsii-1991549898.html
Европа не способна соблюдать санкции против России, пишут СМИ
Европа не способна соблюдать санкции против России, пишут СМИ - РИА Новости, 26.12.2024
Европа не способна соблюдать санкции против России, пишут СМИ
Европейские страны не способны или не желают строго соблюдать санкции против России, а такие партнеры США, как Индия, увеличивают импорт российской нефти до... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T20:56:00+03:00
2024-12-26T21:00:00+03:00
в мире
цены на нефть
сша
россия
индия
джо байден
дональд трамп
фонд карнеги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838518800_0:147:3103:1892_1920x0_80_0_0_03890dca61d89ed18bf20f8ce86a68e1.jpg
ВАШИНГТОН, 26 дек – РИА Новости. Европейские страны не способны или не желают строго соблюдать санкции против России, а такие партнеры США, как Индия, увеличивают импорт российской нефти до рекордных объемов, что приносит Москве значительные финансовые поступления, пишет газета New York Times. Издание отмечает, что крупнейшие демократии Европы не смогли нарастить производство вооружений до уровня, который мог бы компенсировать возможное сокращение американской военной помощи Украине. "Это особенно проблематично, учитывая, что (избранный президент США - ред.) Дональд Трамп и некоторые из его ближайших соратников выражают глубокий скептицизм в отношении поставок американского оружия Украине", – отмечается в статье. Газета также критикует администрацию действующего президента США Джо Байдена за недостаточную жесткость в отношениях с союзниками. "Это одна из ключевых черт внешней политики Байдена – безусловная поддержка наших несовершенных партнеров, что приводит к рискам эскалации, финансовым издержкам и репутационному ущербу для самих США", – цитирует издание старшего научного сотрудника аналитического Фонда Карнеги* Стивена Вертхайма. В статье приводятся примеры случаев, когда партнеры США действовали вразрез с американскими интересами, включая введение военного положения в Южной Корее, поставки оружия в Судан со стороны ОАЭ и военные действия Израиля в секторе Газа. New York Times наряду с этим подчеркивает, что политика Байдена наносит ущерб репутации США как гаранта международного права. "Байден нанес больший ущерб основам международного порядка, чем Трамп. Его действия показывают, что международные правила – это ничто, пустота", – заявил исполнительный вице-президент Центра международной политики Мэтт Дасс в беседе с изданием. Несмотря на попытки администрации Байдена представить альянсы США как прочные и эффективные, эти отношения "остаются нестабильными" и "могут столкнуться с новыми вызовами", заключила газета.* Признан иноагентом в России и включен в перечень нежелательных НПО.
https://ria.ru/20241206/sanktsii-1987824646.html
https://ria.ru/20241217/sanktsii-1989582324.html
https://ria.ru/20241104/metally-1981413980.html
сша
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838518800_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_8d99d1689a153af39266f1de6bb18d24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, сша, россия, индия, джо байден, дональд трамп, фонд карнеги, транзит газа через украину
В мире, Цены на нефть, США, Россия, Индия, Джо Байден, Дональд Трамп, Фонд Карнеги, транзит газа через Украину
Европа не способна соблюдать санкции против России, пишут СМИ

NYT: Партнеры США наращивают торговлю с Россией и ослабляют поддержку Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 26 дек – РИА Новости. Европейские страны не способны или не желают строго соблюдать санкции против России, а такие партнеры США, как Индия, увеличивают импорт российской нефти до рекордных объемов, что приносит Москве значительные финансовые поступления, пишет газета New York Times.
Издание отмечает, что крупнейшие демократии Европы не смогли нарастить производство вооружений до уровня, который мог бы компенсировать возможное сокращение американской военной помощи Украине.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Сийярто пошутил про обход антироссийских санкций в Европе
6 декабря, 20:48
"Это особенно проблематично, учитывая, что (избранный президент США - ред.) Дональд Трамп и некоторые из его ближайших соратников выражают глубокий скептицизм в отношении поставок американского оружия Украине", – отмечается в статье.
Газета также критикует администрацию действующего президента США Джо Байдена за недостаточную жесткость в отношениях с союзниками.
"Это одна из ключевых черт внешней политики Байдена – безусловная поддержка наших несовершенных партнеров, что приводит к рискам эскалации, финансовым издержкам и репутационному ущербу для самих США", – цитирует издание старшего научного сотрудника аналитического Фонда Карнеги* Стивена Вертхайма.
Альберт Бахтизин - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Глава ЦЭМИ РАН оценил влияние антироссийских санкций на экономику Европы
17 декабря, 04:33
В статье приводятся примеры случаев, когда партнеры США действовали вразрез с американскими интересами, включая введение военного положения в Южной Корее, поставки оружия в Судан со стороны ОАЭ и военные действия Израиля в секторе Газа.
New York Times наряду с этим подчеркивает, что политика Байдена наносит ущерб репутации США как гаранта международного права.
"Байден нанес больший ущерб основам международного порядка, чем Трамп. Его действия показывают, что международные правила – это ничто, пустота", – заявил исполнительный вице-президент Центра международной политики Мэтт Дасс в беседе с изданием.
Несмотря на попытки администрации Байдена представить альянсы США как прочные и эффективные, эти отношения "остаются нестабильными" и "могут столкнуться с новыми вызовами", заключила газета.
* Признан иноагентом в России и включен в перечень нежелательных НПО.
Слиток палладия на Екатеринбургском заводе по обработке цветных металлов в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Подложить свинью: США решили добить Европу новыми санкциями
4 ноября, 08:00
 
В миреЦены на нефтьСШАРоссияИндияДжо БайденДональд ТрампФонд Карнегитранзит газа через Украину
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала