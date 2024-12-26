Европа не способна соблюдать санкции против России, пишут СМИ
NYT: Партнеры США наращивают торговлю с Россией и ослабляют поддержку Украины
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 дек – РИА Новости. Европейские страны не способны или не желают строго соблюдать санкции против России, а такие партнеры США, как Индия, увеличивают импорт российской нефти до рекордных объемов, что приносит Москве значительные финансовые поступления, пишет газета New York Times.
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"Это особенно проблематично, учитывая, что (избранный президент США - ред.) Дональд Трамп и некоторые из его ближайших соратников выражают глубокий скептицизм в отношении поставок американского оружия Украине", – отмечается в статье.
Газета также критикует администрацию действующего президента США Джо Байдена за недостаточную жесткость в отношениях с союзниками.
"Это одна из ключевых черт внешней политики Байдена – безусловная поддержка наших несовершенных партнеров, что приводит к рискам эскалации, финансовым издержкам и репутационному ущербу для самих США", – цитирует издание старшего научного сотрудника аналитического Фонда Карнеги* Стивена Вертхайма.
В статье приводятся примеры случаев, когда партнеры США действовали вразрез с американскими интересами, включая введение военного положения в Южной Корее, поставки оружия в Судан со стороны ОАЭ и военные действия Израиля в секторе Газа.
New York Times наряду с этим подчеркивает, что политика Байдена наносит ущерб репутации США как гаранта международного права.
"Байден нанес больший ущерб основам международного порядка, чем Трамп. Его действия показывают, что международные правила – это ничто, пустота", – заявил исполнительный вице-президент Центра международной политики Мэтт Дасс в беседе с изданием.
Несмотря на попытки администрации Байдена представить альянсы США как прочные и эффективные, эти отношения "остаются нестабильными" и "могут столкнуться с новыми вызовами", заключила газета.
* Признан иноагентом в России и включен в перечень нежелательных НПО.
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