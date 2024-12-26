https://ria.ru/20241226/sanktsii-1991549898.html

Европа не способна соблюдать санкции против России, пишут СМИ

Европа не способна соблюдать санкции против России, пишут СМИ - РИА Новости, 26.12.2024

Европа не способна соблюдать санкции против России, пишут СМИ

Европейские страны не способны или не желают строго соблюдать санкции против России, а такие партнеры США, как Индия, увеличивают импорт российской нефти до... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T20:56:00+03:00

2024-12-26T20:56:00+03:00

2024-12-26T21:00:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 дек – РИА Новости. Европейские страны не способны или не желают строго соблюдать санкции против России, а такие партнеры США, как Индия, увеличивают импорт российской нефти до рекордных объемов, что приносит Москве значительные финансовые поступления, пишет газета New York Times. Издание отмечает, что крупнейшие демократии Европы не смогли нарастить производство вооружений до уровня, который мог бы компенсировать возможное сокращение американской военной помощи Украине. "Это особенно проблематично, учитывая, что (избранный президент США - ред.) Дональд Трамп и некоторые из его ближайших соратников выражают глубокий скептицизм в отношении поставок американского оружия Украине", – отмечается в статье. Газета также критикует администрацию действующего президента США Джо Байдена за недостаточную жесткость в отношениях с союзниками. "Это одна из ключевых черт внешней политики Байдена – безусловная поддержка наших несовершенных партнеров, что приводит к рискам эскалации, финансовым издержкам и репутационному ущербу для самих США", – цитирует издание старшего научного сотрудника аналитического Фонда Карнеги* Стивена Вертхайма. В статье приводятся примеры случаев, когда партнеры США действовали вразрез с американскими интересами, включая введение военного положения в Южной Корее, поставки оружия в Судан со стороны ОАЭ и военные действия Израиля в секторе Газа. New York Times наряду с этим подчеркивает, что политика Байдена наносит ущерб репутации США как гаранта международного права. "Байден нанес больший ущерб основам международного порядка, чем Трамп. Его действия показывают, что международные правила – это ничто, пустота", – заявил исполнительный вице-президент Центра международной политики Мэтт Дасс в беседе с изданием. Несмотря на попытки администрации Байдена представить альянсы США как прочные и эффективные, эти отношения "остаются нестабильными" и "могут столкнуться с новыми вызовами", заключила газета.* Признан иноагентом в России и включен в перечень нежелательных НПО.

https://ria.ru/20241206/sanktsii-1987824646.html

https://ria.ru/20241217/sanktsii-1989582324.html

https://ria.ru/20241104/metally-1981413980.html

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в мире, цены на нефть, сша, россия, индия, джо байден, дональд трамп, фонд карнеги, транзит газа через украину