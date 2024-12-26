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Авиаудар по аэропорту Саны повредил здания вблизи самолета делегации ВОЗ - РИА Новости, 26.12.2024
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19:28 26.12.2024 (обновлено: 19:54 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/sana-1991534717.html
Авиаудар по аэропорту Саны повредил здания вблизи самолета делегации ВОЗ
Авиаудар по аэропорту Саны повредил здания вблизи самолета делегации ВОЗ - РИА Новости, 26.12.2024
Авиаудар по аэропорту Саны повредил здания вблизи самолета делегации ВОЗ
Авиаудар повредил здания в нескольких метрах от самолета, в котором находился глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, в... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T19:28:00+03:00
2024-12-26T19:54:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 26 дек - РИА Новости. Авиаудар повредил здания в нескольких метрах от самолета, в котором находился глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, в аэропорту Саны в Йемене, один член экипажа был ранен, сообщил глава ВОЗ в соцсети X.Ранее источники в аэропорту Саны сообщили РИА Новости, что глава ВОЗ находился в международном аэропорту столицы Йемена Саны в момент израильских авиаударов."Около двух часов назад, когда мы собирались садиться на наш рейс из Саны, аэропорт подвергся авиабомбардировке. Один из членов экипажа нашего самолета был ранен. Сообщается, что в аэропорту погибли по меньшей мере два человека. Башня управления воздушным движением, зал вылета - всего в нескольких метрах от того места, где мы находились, - и взлетно-посадочная полоса были повреждены", - говорится в публикации.Он уточнил, что никто из членов делегации ООН не пострадал.
https://ria.ru/20241219/izrail-1990037201.html
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в мире, сана, йемен, тедрос адханом гебрейесус, воз, оон
В мире, Сана, Йемен, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, ООН
Авиаудар по аэропорту Саны повредил здания вблизи самолета делегации ВОЗ

Авиаудар Израиля по аэропорту Саны повредил здания вблизи самолета делегации ВОЗ

© Кадр видео из соцсетейДым в Сане после израильского удара
Дым в Сане после израильского удара - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Дым в Сане после израильского удара
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ЖЕНЕВА, 26 дек - РИА Новости. Авиаудар повредил здания в нескольких метрах от самолета, в котором находился глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, в аэропорту Саны в Йемене, один член экипажа был ранен, сообщил глава ВОЗ в соцсети X.
Ранее источники в аэропорту Саны сообщили РИА Новости, что глава ВОЗ находился в международном аэропорту столицы Йемена Саны в момент израильских авиаударов.
"Около двух часов назад, когда мы собирались садиться на наш рейс из Саны, аэропорт подвергся авиабомбардировке. Один из членов экипажа нашего самолета был ранен. Сообщается, что в аэропорту погибли по меньшей мере два человека. Башня управления воздушным движением, зал вылета - всего в нескольких метрах от того места, где мы находились, - и взлетно-посадочная полоса были повреждены", - говорится в публикации.
Он уточнил, что никто из членов делегации ООН не пострадал.
Йемен - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Израильская авиация нанесла удары по военным объектам хуситов в Йемене
19 декабря, 06:36
 
В миреСанаЙеменТедрос Адханом ГебрейесусВОЗООН
 
 
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