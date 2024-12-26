https://ria.ru/20241226/sana-1991534717.html

Авиаудар по аэропорту Саны повредил здания вблизи самолета делегации ВОЗ

Авиаудар по аэропорту Саны повредил здания вблизи самолета делегации ВОЗ - РИА Новости, 26.12.2024

Авиаудар по аэропорту Саны повредил здания вблизи самолета делегации ВОЗ

Авиаудар повредил здания в нескольких метрах от самолета, в котором находился глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, в... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T19:28:00+03:00

2024-12-26T19:28:00+03:00

2024-12-26T19:54:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 26 дек - РИА Новости. Авиаудар повредил здания в нескольких метрах от самолета, в котором находился глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, в аэропорту Саны в Йемене, один член экипажа был ранен, сообщил глава ВОЗ в соцсети X.Ранее источники в аэропорту Саны сообщили РИА Новости, что глава ВОЗ находился в международном аэропорту столицы Йемена Саны в момент израильских авиаударов."Около двух часов назад, когда мы собирались садиться на наш рейс из Саны, аэропорт подвергся авиабомбардировке. Один из членов экипажа нашего самолета был ранен. Сообщается, что в аэропорту погибли по меньшей мере два человека. Башня управления воздушным движением, зал вылета - всего в нескольких метрах от того места, где мы находились, - и взлетно-посадочная полоса были повреждены", - говорится в публикации.Он уточнил, что никто из членов делегации ООН не пострадал.

https://ria.ru/20241219/izrail-1990037201.html

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в мире, сана, йемен, тедрос адханом гебрейесус, воз, оон