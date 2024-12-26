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В аэропорту Саны в момент атаки ЦАХАЛ находился глава ВОЗ - РИА Новости, 26.12.2024
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18:55 26.12.2024 (обновлено: 22:36 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/sana-1991530467.html
В аэропорту Саны в момент атаки ЦАХАЛ находился глава ВОЗ
В аэропорту Саны в момент атаки ЦАХАЛ находился глава ВОЗ - РИА Новости, 26.12.2024
В аэропорту Саны в момент атаки ЦАХАЛ находился глава ВОЗ
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус находился в международном аэропорту Саны в Йемене во время израильских авиаударов,... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T18:55:00+03:00
2024-12-26T22:36:00+03:00
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КАИР, 26 дек — РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус находился в международном аэропорту Саны в Йемене во время израильских авиаударов, сообщил РИА Новости источник в руководстве аэрогавани."Удар произошел в то время, когда директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус готовился сесть на частный самолет ООН и покинуть Сану, есть информация, что он жив", — сказал собеседник агентства. При этом, по его словам, погибли два сотрудника аэропорта, а командир частного самолета Организации Объединенных Наций получил ранения.Позднее сам глава ВОЗ заявил, что удар израильских ВВС повредил здания, расположенные в нескольких метрах от самолета, в котором он находился. Никто из членов делегации ООН не пострадал, отметил Гебрейесус.В четверг вечером источник РИА Новости в местных органах власти сообщил, что израильские истребители совершили шесть атак на аэропорт Саны и прилегающую авиабазу ​​Эд-Дайлами. Еще по два удара пришлись по электростанции в районе Хазиз на юге Саны, а также по порту Ходейда на Красном море, добавил он.Позднее в ЦАХАЛ подтвердили информацию о совершенном налете, указав, что целью была военная инфраструктура в портах Ходейда, Салиф и Рас-Канатиб на западном побережье страны.Шиитское движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. В последние недели напряженность между Израилем и движением "Ансар Алла" серьезно возросла. Последняя почти в ежедневном режиме бьет по территории еврейского государства ракетами и беспилотниками, пригрозив соразмерным ответом на любые бомбардировки. Тель-Авив, со своей стороны, наносит удары по объектам в Йемене.
https://ria.ru/20241225/husity-1991161988.html
https://ria.ru/20241222/istrebitel-1990673953.html
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в мире, сана, воз, йемен, израиль, оон, ансар алла, ходейда (город)
В мире, Сана, ВОЗ, Йемен, Израиль, ООН, Ансар Алла, Ходейда (город)
В аэропорту Саны в момент атаки ЦАХАЛ находился глава ВОЗ

Глава ВОЗ Гебрейесус был в аэропорту Саны во время авиаударов Израиля, он жив

© Кадр видео из соцсетейДым в аэропорту Саны после израильского удара
Дым в аэропорту Саны после израильского удара - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Дым в аэропорту Саны после израильского удара
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КАИР, 26 дек — РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус находился в международном аэропорту Саны в Йемене во время израильских авиаударов, сообщил РИА Новости источник в руководстве аэрогавани.
"Удар произошел в то время, когда директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус готовился сесть на частный самолет ООН и покинуть Сану, есть информация, что он жив", — сказал собеседник агентства.
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При этом, по его словам, погибли два сотрудника аэропорта, а командир частного самолета Организации Объединенных Наций получил ранения.
Позднее сам глава ВОЗ заявил, что удар израильских ВВС повредил здания, расположенные в нескольких метрах от самолета, в котором он находился. Никто из членов делегации ООН не пострадал, отметил Гебрейесус.
В четверг вечером источник РИА Новости в местных органах власти сообщил, что израильские истребители совершили шесть атак на аэропорт Саны и прилегающую авиабазу ​​Эд-Дайлами. Еще по два удара пришлись по электростанции в районе Хазиз на юге Саны, а также по порту Ходейда на Красном море, добавил он.
Позднее в ЦАХАЛ подтвердили информацию о совершенном налете, указав, что целью была военная инфраструктура в портах Ходейда, Салиф и Рас-Канатиб на западном побережье страны.
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Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе.
В последние недели напряженность между Израилем и движением "Ансар Алла" серьезно возросла. Последняя почти в ежедневном режиме бьет по территории еврейского государства ракетами и беспилотниками, пригрозив соразмерным ответом на любые бомбардировки. Тель-Авив, со своей стороны, наносит удары по объектам в Йемене.
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