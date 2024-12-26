https://ria.ru/20241226/rt-1991413523.html

RT запускает новый мультимедийный проект "Окно в Россию"

RT запускает новый мультимедийный проект "Окно в Россию" - РИА Новости, 26.12.2024

RT запускает новый мультимедийный проект "Окно в Россию"

RT запускает новый мультимедийный проект "Окно в Россию", где иностранные пользователи смогут выучить русский язык и лучше узнать историю и культуру России, а... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T12:12:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. RT запускает новый мультимедийный проект "Окно в Россию", где иностранные пользователи смогут выучить русский язык и лучше узнать историю и культуру России, а также получить информацию об оформлении гражданства, образовании и о переезде в страну, сообщает RT. "RT запускает новый мультимедийный проект "Окно в Россию" (Gateway to Russia). Иностранные пользователи смогут не только выучить русский язык, но и лучше узнать историю и культуру России, а также получить информацию об оформлении гражданства, образовании и о переезде в страну. Проект реализуется при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ", - передаёт телеканал. В сообщении уточняется, что портал доступен на четырёх языках: русском, английском, французском и испанском. Новые языковые версии появятся в 2025 году. "Иностранные пользователи сталкиваются с недостатком качественных, структурированных и актуальных материалов о России, в особенности изложенных в увлекательной и доступной форме, к которой привыкли пользователи соцсетей. "Окно в Россию" заполняет этот пробел", - сказала руководитель проекта Наталия Лебедева, чьи слова приводит RT. Главный редактор портала "Окно в Россию" Всеволод Пуля уточняет, что проект даёт иностранцам удобную точку доступа ко всей информации и к сервисам, связанным с Россией, а также объединяет ведущие российские культурные и образовательные организации. Проект будет работать по принципу одного окна и помогать зарубежной аудитории в решении различных вопросов. Портал соединит пользователей с российскими онлайн-сервисами или направит их в соответствующие ведомства, где они смогут получить информацию о России.

https://ria.ru/20241020/ukaz-1978732673.html

https://ria.ru/20241109/rt-1982861054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, новости агентства, телеканал rt, медиа - общество