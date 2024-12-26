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В РПЦ рассказали о молитве о мире и победе - РИА Новости, 26.12.2024
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https://ria.ru/20241226/rpts-1991422431.html
В РПЦ рассказали о молитве о мире и победе
В РПЦ рассказали о молитве о мире и победе - РИА Новости, 26.12.2024
В РПЦ рассказали о молитве о мире и победе
Молитва о мире и победе стала неотъемлемой частью богослужений в Русской православной церкви, рассказал руководитель информационной службы Московской епархии... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T12:44:00+03:00
2024-12-26T12:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
переделкино
александр волков (боец)
русская православная церковь
россия
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Молитва о мире и победе стала неотъемлемой частью богослужений в Русской православной церкви, рассказал руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков на пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня". "Церковь на протяжении столетий в любых трудных обстоятельствах и при любых внешних угрозах определяла общую молитву. Так было в войну 1812 года, и в Великую Отечественную войну все приходы Русской церкви молились о победе русского оружия. После начала СВО святейший патриарх Кирилл благословил во всех храмах совершать эту молитву. &lt;...&gt; Эта молитва стала неотъемлемой частью нашего богослужения, без нее не обходится ни одна Божественная литургия", - сказал Волков на пресс-конференции, посвященной помощи московских храмов СВО. Волков подчеркнул, что молитва содержит различные прошения: о мире и о победе, об укреплении тех, кто находится на фронте, об упокоении усопших, о вразумлении властей, о беженцах и другие. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сентябре 2022 года в Александро-Невском скиту в подмосковном Переделкино вознес молитву о Святой Руси.
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переделкино, александр волков (боец), русская православная церковь, россия
Специальная военная операция на Украине, Переделкино, Александр Волков (боец), Русская православная церковь, Россия
В РПЦ рассказали о молитве о мире и победе

Священник Волков: молитва о мире и победе стала неотъемлемой частью богослужений

© РИА Новости / Александр НатрускинРуководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков
Руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Александр Натрускин
Руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков . Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Молитва о мире и победе стала неотъемлемой частью богослужений в Русской православной церкви, рассказал руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков на пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня".
"Церковь на протяжении столетий в любых трудных обстоятельствах и при любых внешних угрозах определяла общую молитву. Так было в войну 1812 года, и в Великую Отечественную войну все приходы Русской церкви молились о победе русского оружия. После начала СВО святейший патриарх Кирилл благословил во всех храмах совершать эту молитву. <...> Эта молитва стала неотъемлемой частью нашего богослужения, без нее не обходится ни одна Божественная литургия", - сказал Волков на пресс-конференции, посвященной помощи московских храмов СВО.
Волков подчеркнул, что молитва содержит различные прошения: о мире и о победе, об укреплении тех, кто находится на фронте, об упокоении усопших, о вразумлении властей, о беженцах и другие.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сентябре 2022 года в Александро-Невском скиту в подмосковном Переделкино вознес молитву о Святой Руси.
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Специальная военная операция на УкраинеПеределкиноАлександр Волков (боец)Русская православная церковьРоссия
 
 
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