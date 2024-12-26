https://ria.ru/20241226/rpts-1991422431.html

В РПЦ рассказали о молитве о мире и победе

В РПЦ рассказали о молитве о мире и победе - РИА Новости, 26.12.2024

В РПЦ рассказали о молитве о мире и победе

Молитва о мире и победе стала неотъемлемой частью богослужений в Русской православной церкви, рассказал руководитель информационной службы Московской епархии... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T12:44:00+03:00

2024-12-26T12:44:00+03:00

2024-12-26T12:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

переделкино

александр волков (боец)

русская православная церковь

россия

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Молитва о мире и победе стала неотъемлемой частью богослужений в Русской православной церкви, рассказал руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков на пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня". "Церковь на протяжении столетий в любых трудных обстоятельствах и при любых внешних угрозах определяла общую молитву. Так было в войну 1812 года, и в Великую Отечественную войну все приходы Русской церкви молились о победе русского оружия. После начала СВО святейший патриарх Кирилл благословил во всех храмах совершать эту молитву. <...> Эта молитва стала неотъемлемой частью нашего богослужения, без нее не обходится ни одна Божественная литургия", - сказал Волков на пресс-конференции, посвященной помощи московских храмов СВО. Волков подчеркнул, что молитва содержит различные прошения: о мире и о победе, об укреплении тех, кто находится на фронте, об упокоении усопших, о вразумлении властей, о беженцах и другие. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сентябре 2022 года в Александро-Невском скиту в подмосковном Переделкино вознес молитву о Святой Руси.

https://ria.ru/20241104/ikona-1981777912.html

переделкино

россия

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переделкино, александр волков (боец), русская православная церковь, россия