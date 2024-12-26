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Две семьи вернулись в Россию из Сирии, сообщила Львова-Белова - РИА Новости, 26.12.2024
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23:15 26.12.2024 (обновлено: 23:21 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/rossiya-1991566752.html
Две семьи вернулись в Россию из Сирии, сообщила Львова-Белова
Две семьи вернулись в Россию из Сирии, сообщила Львова-Белова - РИА Новости, 26.12.2024
Две семьи вернулись в Россию из Сирии, сообщила Львова-Белова
Две семьи с детьми вернулись в Россию из Сирии, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T23:15:00+03:00
2024-12-26T23:21:00+03:00
в мире
россия
сирия
московская область (подмосковье)
мария львова-белова
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Две семьи с детьми вернулись в Россию из Сирии, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."Помогли двум семьям с детьми вернуться в Россию из Сирии. Ранее к нам поступили обращения с просьбой об оказании содействия в возвращении семей из Сирийской Арабской Республики в Россию", - написала она в своем Telegram-канале.Львова-Белова уточнила, что сегодня борт министерства обороны РФ приземлился в Подмосковье и доставил на Родину две семьи с детьми: маму с грудным ребёнком, а также папу, маму, дедушку и трёх детей."Рады, что всё завершилось благополучно. Спасибо за оказанную помощь МИД России, посольству Российской Федерации в Сирии, а также министерству обороны РФ", - добавила она.
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в мире, россия, сирия, московская область (подмосковье), мария львова-белова, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Россия, Сирия, Московская область (Подмосковье), Мария Львова-Белова, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Две семьи вернулись в Россию из Сирии, сообщила Львова-Белова

Львова-Белова: две семьи с детьми вернулись в Россию из Сирии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМария Львова-Белова
Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Две семьи с детьми вернулись в Россию из Сирии, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Помогли двум семьям с детьми вернуться в Россию из Сирии. Ранее к нам поступили обращения с просьбой об оказании содействия в возвращении семей из Сирийской Арабской Республики в Россию", - написала она в своем Telegram-канале.
Львова-Белова уточнила, что сегодня борт министерства обороны РФ приземлился в Подмосковье и доставил на Родину две семьи с детьми: маму с грудным ребёнком, а также папу, маму, дедушку и трёх детей.
"Рады, что всё завершилось благополучно. Спасибо за оказанную помощь МИД России, посольству Российской Федерации в Сирии, а также министерству обороны РФ", - добавила она.
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В миреРоссияСирияМосковская область (Подмосковье)Мария Львова-БеловаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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