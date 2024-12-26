https://ria.ru/20241226/rossiya-1991566752.html
Две семьи вернулись в Россию из Сирии, сообщила Львова-Белова
Две семьи вернулись в Россию из Сирии, сообщила Львова-Белова - РИА Новости, 26.12.2024
Две семьи вернулись в Россию из Сирии, сообщила Львова-Белова
Две семьи с детьми вернулись в Россию из Сирии, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T23:15:00+03:00
2024-12-26T23:15:00+03:00
2024-12-26T23:21:00+03:00
в мире
россия
сирия
московская область (подмосковье)
мария львова-белова
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951255309_0:206:3272:2047_1920x0_80_0_0_3d5a45b26c56ca67cfec9d5cb2e38dcf.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Две семьи с детьми вернулись в Россию из Сирии, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."Помогли двум семьям с детьми вернуться в Россию из Сирии. Ранее к нам поступили обращения с просьбой об оказании содействия в возвращении семей из Сирийской Арабской Республики в Россию", - написала она в своем Telegram-канале.Львова-Белова уточнила, что сегодня борт министерства обороны РФ приземлился в Подмосковье и доставил на Родину две семьи с детьми: маму с грудным ребёнком, а также папу, маму, дедушку и трёх детей."Рады, что всё завершилось благополучно. Спасибо за оказанную помощь МИД России, посольству Российской Федерации в Сирии, а также министерству обороны РФ", - добавила она.
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986190164.html
россия
сирия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951255309_486:0:3215:2047_1920x0_80_0_0_b755a73c4b6aa9abf23d36fbc43f9640.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сирия, московская область (подмосковье), мария львова-белова, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Россия, Сирия, Московская область (Подмосковье), Мария Львова-Белова, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Две семьи вернулись в Россию из Сирии, сообщила Львова-Белова
Львова-Белова: две семьи с детьми вернулись в Россию из Сирии