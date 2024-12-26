https://ria.ru/20241226/rossiya-1991566752.html

Две семьи вернулись в Россию из Сирии, сообщила Львова-Белова

Две семьи вернулись в Россию из Сирии, сообщила Львова-Белова - РИА Новости, 26.12.2024

Две семьи вернулись в Россию из Сирии, сообщила Львова-Белова

Две семьи с детьми вернулись в Россию из Сирии, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T23:15:00+03:00

2024-12-26T23:15:00+03:00

2024-12-26T23:21:00+03:00

в мире

россия

сирия

московская область (подмосковье)

мария львова-белова

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951255309_0:206:3272:2047_1920x0_80_0_0_3d5a45b26c56ca67cfec9d5cb2e38dcf.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Две семьи с детьми вернулись в Россию из Сирии, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."Помогли двум семьям с детьми вернуться в Россию из Сирии. Ранее к нам поступили обращения с просьбой об оказании содействия в возвращении семей из Сирийской Арабской Республики в Россию", - написала она в своем Telegram-канале.Львова-Белова уточнила, что сегодня борт министерства обороны РФ приземлился в Подмосковье и доставил на Родину две семьи с детьми: маму с грудным ребёнком, а также папу, маму, дедушку и трёх детей."Рады, что всё завершилось благополучно. Спасибо за оказанную помощь МИД России, посольству Российской Федерации в Сирии, а также министерству обороны РФ", - добавила она.

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986190164.html

россия

сирия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сирия, московская область (подмосковье), мария львова-белова, министерство обороны рф (минобороны рф)