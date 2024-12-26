https://ria.ru/20241226/rakova-1991386818.html
Ракова рассказала о программе по репродуктивному здоровью
Ракова рассказала о программе по репродуктивному здоровью - РИА Новости, 26.12.2024
Ракова рассказала о программе по репродуктивному здоровью
Каждая седьмая москвичка, которой открыли бесплатное направление на сдачу анализа крови для оценки уровня антимюллерова гормона, то есть возможности... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T10:23:00+03:00
2024-12-26T10:23:00+03:00
2024-12-26T10:23:00+03:00
общество
москва
анастасия ракова
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975157842_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_5163375f6020671cda9623dd5639cf9e.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Каждая седьмая москвичка, которой открыли бесплатное направление на сдачу анализа крови для оценки уровня антимюллерова гормона, то есть возможности забеременеть, уже записалась на исследование с начала запуска программы в сфере репродуктивного здоровья, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В середине сентября в столице запустили программу в сфере репродуктивного здоровья, она позволит женщинам в возрасте от 18 до 40 лет грамотно подойти к вопросу планирования беременности с учетом индивидуальной ситуации со здоровьем. "За три месяца на сдачу анализа крови для оценки уровня антимюллерова гормона, то есть возможности забеременеть, записалась каждая 7-я женщина, которой мы открыли бесплатное направление в личном кабинете ЕМИАС. Но это только первый этап программы", - рассказала Ракова.
https://ria.ru/20241121/vrachi-1984942565.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975157842_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_4ed92078b26f71c0de01016e9ee13fd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, анастасия ракова , здоровье - общество
Общество, Москва, Анастасия Ракова , Здоровье - Общество
Ракова рассказала о программе по репродуктивному здоровью
Ракова: москвички пользуются направлением на анализ на антимюллеров гормон