https://ria.ru/20241226/rakova-1991386818.html

Ракова рассказала о программе по репродуктивному здоровью

Ракова рассказала о программе по репродуктивному здоровью - РИА Новости, 26.12.2024

Ракова рассказала о программе по репродуктивному здоровью

Каждая седьмая москвичка, которой открыли бесплатное направление на сдачу анализа крови для оценки уровня антимюллерова гормона, то есть возможности... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T10:23:00+03:00

2024-12-26T10:23:00+03:00

2024-12-26T10:23:00+03:00

общество

москва

анастасия ракова

здоровье - общество

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Каждая седьмая москвичка, которой открыли бесплатное направление на сдачу анализа крови для оценки уровня антимюллерова гормона, то есть возможности забеременеть, уже записалась на исследование с начала запуска программы в сфере репродуктивного здоровья, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В середине сентября в столице запустили программу в сфере репродуктивного здоровья, она позволит женщинам в возрасте от 18 до 40 лет грамотно подойти к вопросу планирования беременности с учетом индивидуальной ситуации со здоровьем. "За три месяца на сдачу анализа крови для оценки уровня антимюллерова гормона, то есть возможности забеременеть, записалась каждая 7-я женщина, которой мы открыли бесплатное направление в личном кабинете ЕМИАС. Но это только первый этап программы", - рассказала Ракова.

https://ria.ru/20241121/vrachi-1984942565.html

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