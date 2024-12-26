https://ria.ru/20241226/rakova-1991383911.html

Анастасия Ракова: Москва продолжит делать все для поддержки горожан

Анастасия Ракова: Москва продолжит делать все для поддержки горожан - РИА Новости, 26.12.2024

Анастасия Ракова: Москва продолжит делать все для поддержки горожан

В Москве в 2025 году завершится полное обновление столичного амбулаторного фонда, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T12:00:00+03:00

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интервью

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анастасия ракова

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В Москве в 2025 году завершится полное обновление столичного амбулаторного фонда, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Также она рассказала, в каких сферах сейчас наиболее востребованы сотрудники, и какие иностранные языки чаще всего выбирают московские школьники. Беседовали Ольга Овчинникова и Ангелина Зайцева.– Анастасия Владимировна, бюджет Москвы на следующий год остается социально ориентированным. Какие планы уже намечены на 2025 год?– В уходящем году мы еще ближе продвинулись к созданию совершенно новой медицинской среды в городе – от формирования и внедрения единых стандартов до активной интеграции новых технологий в устоявшийся традиционный уклад работы. В 2025 году мы завершим программу обновления амбулаторного фонда: порядка 340 зданий поликлиник будут капитально отремонтированы. Это современные, хорошо оснащенные медицинские организации, которые ни в чем не уступают частным клиникам. В будущем году откроются 12 современных центров женского здоровья, которые приходят на замену морально и физически устаревшим женским консультациям. Достроим передовой детский многопрофильный стационар — больницу имени святого Владимира, а с открытием нового лечебно-диагностического комплекса больницы №62 в Сколково завершится модернизация системы онкологической помощи в Москве. Помимо строительства, мы завершим реконструкцию порядка 12 корпусов многопрофильных больниц.Мы продолжим заниматься трансформацией московских школ, и в следующем году откроются новые обновленные учебные пространства, отвечающие принципам открытости, гибкости, эстетичности, безопасности. И дальше будем развивать систему среднего профессионального образования, в том числе через обновление колледжей и практико-производственных площадок. В 2025 году мы реновируем 1 450 мастерских и откроем два центра практической подготовки колледжей с самыми технологичными лабораториями и оборудованием, "Печатники" и "Юг", аналогичных флагману в индустриальном парке "Руднево", который мы открыли в этом году совместно с президентом. Это, конечно, далеко не все, чем нам предстоит заниматься в будущем году, поэтому нас ждет много работы, а москвичей – много хороших новостей.– А как обстоят дела с программой в сфере репродуктивного здоровья женщин?– Действительно, в этом году мы запустили уникальную программу по поддержке репродуктивного здоровья для женщин в возрасте от 18 до 40 лет. За три месяца на бесплатную сдачу анализа крови для оценки уровня антимюллерова гормона, то есть возможности забеременеть, записалась каждая седьмая женщина, которой мы открыли направление в личном кабинете ЕМИАС. Но это только первый этап программы. Женщинам, у которых выявлен сниженный уровень фертильности, врачи предложат пройти необходимое дообследование, комплексно оценят ее состояние, а также определят дальнейшие шаги подготовки к беременности, включая в том числе самые современные репродуктивные технологии. Это, например, заморозка яйцеклеток и эмбрионов, которые впервые стали доступны за счет государственного финансирования, экстракорпоральное оплодотворение. Более 7,6 тысячи женщин, получивших результат, имеют низкий уровень АМГ и подходят под критерии участия в проекте. И вот уже сейчас первой пациентке выполнена криоконсервация биологического материала в отделении вспомогательных репродуктивных технологий ГКБ им. Юдина.– В этом году родственникам пациентов в реанимации больницы в Коммунарке начали рассылать SMS с их состоянием. Планируется ли расширять данную программу? И какие еще цифровые инструменты вы сейчас прорабатываете для удобства москвичей?– Не только в Коммунарке. Сервис охватывает большинство больниц, уже отправлено более 100 тысяч таких сообщений с самыми важными параметрами о здоровье пациента. К началу следующего года такие СМС-оповещения появятся во всех столичных стационарах. Вы правильно отметили, что цифровые инструменты — это не только мировой тренд и залог лидерства, но и самое главное средство, которое позволяет нам проактивно идти к людям, вовремя закрывать "боли" и предлагать помощь в наиболее удобном формате. В этом году мы совершили настоящую революцию в здравоохранении и закончили полную цифровизацию столичных больниц. Вся информация ведется и хранится в ЕМИАС, вся медицинская документация — от поступления до выписки – теперь в электронном формате. Это дает максимальную прозрачность действий, что влияет и на эффективность работы.С начала этого года пациенты столичных стационаров получили доступ к своей истории болезни в онлайн формате и теперь имеют возможность наблюдать буквально в режиме реального времени за назначениями и процедурами. Это позволяет им быть более информированным и вовлеченными в процесс своего выздоровления, получать второе мнение, в какой-то мере даже контролировать процесс лечения. На сегодняшний день москвичи просмотрели 16 миллионов медицинских документов в своих электронных историях болезни. И отдельно хочется отметить: многие говорят, что цифровизация тяжело дается людям старшего возраста. Более 32% пациентов, просматривающих раздел госпитализации, это москвичи в возрасте 55 лет и старше.Также в этом году мы запустили уникальный проект, которому нет аналогов в стране – цифровая патоморфология. Это новая эра в диагностике опухолей. Мы перевели все онколаборатории в цифровой формат работы и объединили в единый контур. Это сокращает время на постановку диагноза, что во многих случаях критично для выбора эффективного протокола лечения, и снимает с родственников пациента и самого пациента проблему доставки стекол с образцами тканей в лаборатории.Если говорить о более точечных изменениях, москвичи теперь могут вносить свои показатели здоровья в электронную медицинскую карту голосом или с помощью фото, а не вручную. А мамы новорожденных могут подключить видеотрансляцию за кроваткой своего ребенка, если он после родов был переведен в отделение реанимации.– Не менее важна тема образования. Ранее вы говорили, что в столице растет интерес к китайскому языку. А какие еще иностранные языки стали популярными среди школьников?– Интерес к китайскому языку действительно высок: сегодня его изучают в каждой пятой столичной школе больше шести тысяч детей. Самым популярным языком остается английский, а в качестве второго иностранного сегодня все чаще выбирают испанский, итальянский, африканские языки. Очень востребованы у школьников и кружки по иностранным языкам, где есть возможность изучать арабский, иврит и даже суахили.– Как бы вы оценили ход программы реконструкции школьных зданий? Сколько зданий уйдут на ремонт в следующем году?– В этом учебном году открылись четыре московские школы, и мы получаем от учеников, их родителей и учителей прекрасные благодарные отзывы. Детям нравятся новые пространства, теперь у них больше возможностей для учебы, самовыражения, общения, отдыха. Благодаря конструктивной обратной связи от педагогических коллективов будут заменены некоторые модели мебели, расширен набор учебного оборудования по разным предметам. И все эти комментарии уже учтены при модернизации следующих 50 школ, которые примут учеников в будущем учебном году.– Все ли московские школы уже подключились к новому формату подготовки 11-классников к ЕГЭ? Планируется ли еще увеличение числа мест в московских колледжах?– Да, этот формат вошел в практику всех московских школ уже в этом году. Правильность этого решения доказывают объективные показатели: Москва – единственный регион в стране, где в 2024 году получен результат ЕГЭ в 400 баллов по четырем предметам. Кроме того, в этом году увеличилась до 40% доля выпускников, набравших 220 и более баллов, и почти вдвое сократилось количество неудовлетворительных результатов по русскому языку и математике. И это, не считая одобрения проекта со стороны самих детей, родителей, и педагогов.Сейчас по большинству предметов школьники освоили основную образовательную программу, и после зимних каникул освободившиеся часы мы будем занимать практикумами по тем предметам, по которым ребята будут сдавать ЕГЭ. Всех учеников разделят на три группы в зависимости от образовательных результатов, которые у них сейчас есть, и тех задач, которые они перед собой ставят. Так, нагрузка на учеников снижается, и они могут сфокусироваться на приоритетных для себя дисциплинах, родителям нет нужды обращаться к репетиторам, а учителя могут уделить больше внимания каждому ученику и более точечно готовить ребят.Касательно нашего второго приоритетного направления – колледжей – разумеется, город и дальше будет оперативно реагировать на запрос абитуриентов. Приемная кампания этого года показала феноменальный интерес к московским колледжам. Уже в этом году мы открыли 16 тысяч дополнительных бюджетных мест в колледжах по самым популярным специальностям, а количество первокурсников выросло более чем в два раза. "Синие воротнички" – фундамент экономики Москвы и сейчас, и в будущем. Поэтому мы и дальше будет следить за потребностью, как работодателей, так и абитуриентов, и при необходимости увеличим количество бюджетных мест в колледжах.– Одна из идей проекта "Московское долголетие" – активный образ жизни. Жители серебряного возраста сейчас активно путешествуют по Москве, нет ли планов запустить проект с путешествиями за пределы столицы? Например, по аналогии с арктическими экспедициями для школьников.– Участники "Московского долголетия" и сегодня не ограничены только столицей: ряд маршрутов проходит по достопримечательностям Подмосковья – через известные монастыри, фермерские хозяйства и другие интересные и знаковые места. Более дальние путешествия пока не планируются, но в рамках проекта проводятся тематические встречи, где можно получить совет, как грамотно составить маршрут, продумать свою поездку, задать вопросы напрямую специалистам в сфере туризма. В нашей практике далеко не единичны случаи, когда люди знакомятся благодаря "Московскому долголетию" и вместе отправляются путешествовать по нашей стране и не только.– Как на текущий момент обстоят дела с занятостью в Москве, какой процент безработицы? И, на ваш взгляд, сколько потребуется лет, чтобы преодолеть дефицит рабочих профессий, с учетом, что Москва развивает и повышает престиж среднего профессионального образования?– Рынок труда Москвы — один из самых больших и диверсифицированных в мире: в экономике города заняты более восьми миллионов человек. У нас сегодня самый низкий уровень безработицы в истории – 0,18%. Сегодня в городе открыто полмиллиона вакансий, три четверти из них не требуют высшего образования, остро нужны "умные руки" — соединение практических навыков и интеллекта. Мы действительно прилагаем много усилий и к повышению престижа среднего профессионального образования, и к его качеству, и к наработке студентами практических навыков. Это крупные инвестиции, новейшее оборудование, практико-производственные площадки, опытные мастера-практики, увеличение бюджетных мест, долгосрочные взаимоотношения с потенциальными работодателями в лице крупнейших компаний и предприятий.При этом Москва сегодня — город с высокой потребностью в квалифицированных кадрах. Сейчас их нехватка ощущается особенно остро в промышленном секторе, транспорте и логистике, сфере ИТ и строительстве, торговле и финансах. Мы рассчитываем, что наш комплексный подход, прилагаемые усилия и средства, вкладываемые в развитие колледжей, примеры успешных карьер сработают, и в столице мы быстро решим существующую ситуацию с дефицитом кадров.– Расскажите, пожалуйста, про демографическую ситуацию в городе. Много ли детей родилось в этом году?– На сегодняшний день в Москве родилось уже больше 110 тысяч новых москвичей, что аналогично прошлому году. Пока что тенденции к увеличению рождаемости мы не наблюдаем. Это и следствие демографической "ямы" 1990-х и общей мировой тенденции к более позднему материнству. Но мы рассчитываем, что все наши инициативы – программа в сфере репродуктивного здоровья, переформатирование женских консультаций, инновационные перинатальные центры – помогут улучшить ситуацию, и каждая женщина, которая хочет в краткосрочной или долгосрочной перспективе стать мамой, могла ею стать.– Совсем скоро нас ждет самый волшебный праздник. Как Вы посоветуете его провести жителям столицы?– Новогодние праздники – прекрасное время, когда есть возможность уделить больше внимания своим близким. В этом году мы впервые открыли семейное пространство во Дворце пионеров на Воробьевых горах. Мы постарались создать здесь настоящую новогоднюю сказку с самыми разнообразными активностями, чтобы гости всех возрастов нашли здесь развлечения по духу и хорошо провели время. Москвичей ждет ярмарка, где можно найти добрые подарки от благотворительных фондов, дом Деда Мороза, который погрузит в атмосферу волшебства, различные мастер-классы и всем известные зимние забавы. Для любителей активного веселого отдыха мы открыли специальную тюбинговую трассу, а еще гости смогут покататься в упряжках с хаски и зарядиться самыми теплыми позитивными эмоциями. Центром всего пространства стал большой бесплатный каток-кинотеатр площадью 800 квадратных метров. Поэтому советую всем провести новогодние праздники активно, мы будем рады увидеть во Дворце пионеров наши замечательные столичные семьи и будем очень ждать их в гости!– Что бы вы могли пожелать москвичам в наступающем году?– В первую очередь я желаю всем крепкого здоровья и семейного благополучия. Пусть новый год будет добрым и счастливым! А мы со своей стороны продолжим развивать социальную сферу и делать все, чтобы поддержать москвичей в любой ситуации.

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Артем Смирнов

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