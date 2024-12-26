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Над Курской областью сбили две украинские ракеты - РИА Новости, 26.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:27 26.12.2024 (обновлено: 16:33 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/raketa-1991491398.html
Над Курской областью сбили две украинские ракеты
Над Курской областью сбили две украинские ракеты - РИА Новости, 26.12.2024
Над Курской областью сбили две украинские ракеты
Две украинские ракеты сбиты над Курской областью, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет, сообщается в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T16:27:00+03:00
2024-12-26T16:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Две украинские ракеты сбиты над Курской областью, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет, сообщается в Telegram-канале правительства региона."Две украинские ракеты сбиты в небе Курской области. Благодарим бойцов ПВО! Обломки сбитых ракет повредили постройки в селе Разветье Железногорского района. По предварительной информации, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
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курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия
Над Курской областью сбили две украинские ракеты

Над Курской областью сбили две украинские ракеты, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Две украинские ракеты сбиты над Курской областью, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет, сообщается в Telegram-канале правительства региона.
"Две украинские ракеты сбиты в небе Курской области. Благодарим бойцов ПВО! Обломки сбитых ракет повредили постройки в селе Разветье Железногорского района. По предварительной информации, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПроисшествия
 
 
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