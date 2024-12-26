https://ria.ru/20241226/raketa-1991491398.html

Над Курской областью сбили две украинские ракеты

Над Курской областью сбили две украинские ракеты - РИА Новости, 26.12.2024

Над Курской областью сбили две украинские ракеты

Две украинские ракеты сбиты над Курской областью, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет, сообщается в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T16:27:00+03:00

2024-12-26T16:27:00+03:00

2024-12-26T16:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Две украинские ракеты сбиты над Курской областью, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет, сообщается в Telegram-канале правительства региона."Две украинские ракеты сбиты в небе Курской области. Благодарим бойцов ПВО! Обломки сбитых ракет повредили постройки в селе Разветье Железногорского района. По предварительной информации, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241226/vsu-1991396146.html

курская область

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2024

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курская область, происшествия