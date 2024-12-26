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В Раду внесли проект об исключении русского из языков, подлежащих защите
В Раду внесли проект об исключении русского из языков, подлежащих защите - РИА Новости, 26.12.2024
В Раду внесли проект об исключении русского из языков, подлежащих защите
Кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект, предлагающий обновить перечень языков, подлежащих поддержке и особой защите, из него исключен русский,... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T21:44:00+03:00
2024-12-26T21:44:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект, предлагающий обновить перечень языков, подлежащих поддержке и особой защите, из него исключен русский, сообщил представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук. Мельничук 24 декабря заявлял, что кабмин Украины намерен исключить русский и белорусский из перечня языков, подлежащих поддержке и особой защите. В четверг он сообщил, что законопроект, предлагающий обновить перечень языков, к которым применяется предусмотренный Европейской хартией региональных языков режим поддержки и защиты, внесен в Верховную раду. Русский язык в нем отсутствует. Зато есть белорусский. "Предлагается установить, что в Украине положения Хартии будут применяться к следующим языкам: белорусский, а также болгарский, гагаузский, крымско-татарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский и иврит", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. Согласно положениям ратифицированной в 2003 году Европейской хартии, текст которой опубликован на сайте Рады, следует, что ее положения применяются к белорусскому, болгарскому, гагаузскому, греческому, еврейскому, крымско-татарскому, молдавскому, немецкому, польскому, русскому, румынскому, словацкому и венгерскому.
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в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
В Раду внесли проект об исключении русского из языков, подлежащих защите
Мельничук: в Раду внесли проект, исключающий русский из подлежащих защите языков
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект, предлагающий обновить перечень языков, подлежащих поддержке и особой защите, из него исключен русский, сообщил представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук.
Мельничук 24 декабря заявлял, что кабмин Украины
намерен исключить русский и белорусский из перечня языков, подлежащих поддержке и особой защите.
В четверг он сообщил, что законопроект, предлагающий обновить перечень языков, к которым применяется предусмотренный Европейской хартией региональных языков режим поддержки и защиты, внесен в Верховную раду
. Русский язык в нем отсутствует. Зато есть белорусский.
"Предлагается установить, что в Украине положения Хартии будут применяться к следующим языкам: белорусский, а также болгарский, гагаузский, крымско-татарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский и иврит", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.
Согласно положениям ратифицированной в 2003 году Европейской хартии, текст которой опубликован на сайте Рады, следует, что ее положения применяются к белорусскому, болгарскому, гагаузскому, греческому, еврейскому, крымско-татарскому, молдавскому, немецкому, польскому, русскому, румынскому, словацкому и венгерскому.