https://ria.ru/20241226/rabota-1991359173.html

Россиянам рассказали о вариантах подработки на зимних праздниках

Россиянам рассказали о вариантах подработки на зимних праздниках - РИА Новости, 26.12.2024

Россиянам рассказали о вариантах подработки на зимних праздниках

Если россияне хотят подрабатывать в новогодние праздники, то можно устроиться в сферу ритейла и электронной коммерции: компании ищут работников торгового зала,... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T06:27:00+03:00

2024-12-26T06:27:00+03:00

2024-12-26T06:27:00+03:00

общество

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Если россияне хотят подрабатывать в новогодние праздники, то можно устроиться в сферу ритейла и электронной коммерции: компании ищут работников торгового зала, курьеров и сборщиков заказов, рассказала РИА Новости директор по маркетингу цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go! Анна Ларионова. "В период зимних распродаж и новогодних праздников наиболее востребованы работники в ритейле и электронной коммерции. Как правило, компании ищут работников торгового зала, курьеров и сборщиков заказов. Большинство таких позиций не требуют квалификации и опыта, поэтому подходят практически всем", - рассказала она. По ее словам, работникам торгового зала нужно выкладывать товар, контролировать его срок годности и отслеживать наличие и актуальность ценников. Сборщики готовят онлайн-заказы к отправке: проверяют сроки годности и качество товаров, а курьеры - развозят продукты от даркстора или магазина до покупателя. При этом выбирать подработку лучше по нескольким критериям: размеру оплаты, длительностью задания, возможностью выбирать график и близостью к дому, основной работы или учебы. Она отметила, что молодым людям (18-27 лет) часто важен бренд, в котором они собираются подрабатывать, и коллектив из сверстников. Тогда как люди более старшего возраста ценят именно практическую сторону подработки: удобство графика и расположение места работы. Эксперт напомнила, что в новогодний сезон и особенно в канун праздника оплата за подработки повышаются, однако и интенсивность работы увеличивается - компаниям особенно нужны дополнительные "руки". "Россиянам, которые собираются выходить на подработку в это время, лучше заранее запланировать свой график и выбрать предложения в удобные даты, так как самые выгодные варианты занимают быстро", - прокомментировала Ларионова.

https://ria.ru/20241226/zarplata-1991349996.html

https://ria.ru/20241205/korporativ-1987449273.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, новый год