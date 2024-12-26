https://ria.ru/20241226/pvo-1991362149.html

ПВО за ночь уничтожила пять украинских беспилотников

ПВО за ночь уничтожила пять украинских беспилотников - РИА Новости, 26.12.2024

ПВО за ночь уничтожила пять украинских беспилотников

Российские средства ПВО уничтожили за ночь три беспилотника над Волгоградской областью и по одному - над Воронежской и Белгородской областями, сообщили в... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T07:45:00+03:00

2024-12-26T07:45:00+03:00

2024-12-26T07:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

волгоградская область

россия

воронежская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

белгородская область

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь три беспилотника над Волгоградской областью и по одному - над Воронежской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Три БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области, один - над территорией Воронежской области и один - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241225/bespilotniki-1991124042.html

волгоградская область

россия

воронежская область

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, волгоградская область, россия, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область