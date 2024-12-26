https://ria.ru/20241226/pvo-1991362149.html
ПВО за ночь уничтожила пять украинских беспилотников
ПВО за ночь уничтожила пять украинских беспилотников - РИА Новости, 26.12.2024
ПВО за ночь уничтожила пять украинских беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили за ночь три беспилотника над Волгоградской областью и по одному - над Воронежской и Белгородской областями, сообщили в... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T07:45:00+03:00
2024-12-26T07:45:00+03:00
2024-12-26T07:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
волгоградская область
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь три беспилотника над Волгоградской областью и по одному - над Воронежской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Три БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области, один - над территорией Воронежской области и один - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241225/bespilotniki-1991124042.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Волгоградская область, Россия, Воронежская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область
ПВО за ночь уничтожила пять украинских беспилотников
ПВО за ночь уничтожила пять беспилотников ВСУ на тремя российскими областями