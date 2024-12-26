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ПВО за ночь уничтожила пять украинских беспилотников - РИА Новости, 26.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:45 26.12.2024 (обновлено: 07:56 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/pvo-1991362149.html
ПВО за ночь уничтожила пять украинских беспилотников
ПВО за ночь уничтожила пять украинских беспилотников - РИА Новости, 26.12.2024
ПВО за ночь уничтожила пять украинских беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили за ночь три беспилотника над Волгоградской областью и по одному - над Воронежской и Белгородской областями, сообщили в... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T07:45:00+03:00
2024-12-26T07:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
волгоградская область
россия
воронежская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь три беспилотника над Волгоградской областью и по одному - над Воронежской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Три БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области, один - над территорией Воронежской области и один - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241225/bespilotniki-1991124042.html
волгоградская область
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безопасность, волгоградская область, россия, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Волгоградская область, Россия, Воронежская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область
ПВО за ночь уничтожила пять украинских беспилотников

ПВО за ночь уничтожила пять беспилотников ВСУ на тремя российскими областями

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь три беспилотника над Волгоградской областью и по одному - над Воронежской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Три БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области, один - над территорией Воронежской области и один - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВолгоградская областьРоссияВоронежская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Белгородская область
 
 
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