https://ria.ru/20241226/putin-1991553480.html
Россия готова поставлять газ через Польшу, заявил Путин
Россия готова поставлять газ через Польшу, заявил Путин - РИА Новости, 27.12.2024
Россия готова поставлять газ через Польшу, заявил Путин
Россия готова поставлять газ в ЕС через Польшу, заявил Владимир Путин журналистам после саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-26T21:29:00+03:00
2024-12-26T21:29:00+03:00
2024-12-27T01:42:00+03:00
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек — РИА Новости. Россия готова поставлять газ в ЕС через Польшу, заявил Владимир Путин журналистам после саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области.Глава государства подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от поставок топлива в Европу."Польша закрыла маршрут через свою территорию — там же действующий маршрут, никто его не поражал, взрывов никаких нет, он работающий. Достаточно только кнопку включить и все, и пойдет через территорию Польши", — сказал он.Президент напомнил, что существует возможность поставок через трубопровод Ямал — Европа, который проходит через территорию Польши.В четверг Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составе, где обсудил актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.
https://ria.ru/20241226/putin-1991540318.html
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россия, польша, владимир путин, веэс, экономика, в мире, евросоюз, европа, энергетика, природный газ
Россия, Польша, Владимир Путин, ВЕЭС, Экономика, В мире, Евросоюз, Европа, Энергетика, Природный газ
Россия готова поставлять газ через Польшу, заявил Путин
Путин заявил, что Россия готова поставлять газ через в Евросоюз через Польшу