https://ria.ru/20241226/putin-1991553169.html

Украина наказывает Европу, блокируя транзит российского газа, заявил Путин

Украина наказывает Европу, блокируя транзит российского газа, заявил Путин - РИА Новости, 26.12.2024

Украина наказывает Европу, блокируя транзит российского газа, заявил Путин

Украина наказывает Европу, закрывая контракт на поставку российского газа, цены на него в Европе после этого вырастут, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T21:26:00+03:00

2024-12-26T21:26:00+03:00

2024-12-26T21:26:00+03:00

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек – РИА Новости. Украина наказывает Европу, закрывая контракт на поставку российского газа, цены на него в Европе после этого вырастут, заявил президент РФ Владимир Путин. "Они клюют с руки Европы потому что без европейской поддержки Украина не то что воевать - существовать не может. Ну теперь наказывают уже Европу, закрывая контракт на поставку нашего газа, транзитные контракты, в Европу. И так-то им непросто. Уже по 500 долларов за тысячу кубов цена на газ выросла... Контракта нет, и за три-четыре дня заключить его невозможно. Его не будет. Там сейчас опять подрастут цены. Но не мы же это провоцируем. Это их политика", - сказал Путин журналистам. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. А на минувшей неделе Владимир Зеленский отверг и возможность транзита российского газа в Европу через территорию Украины после 31 декабря даже в случае его закупок третьими странами.

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экономика, европа, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, энергетика, природный газ, в мире, евросоюз