Рейтинг@Mail.ru
Украина наказывает Европу, блокируя транзит российского газа, заявил Путин - РИА Новости, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:26 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/putin-1991553169.html
Украина наказывает Европу, блокируя транзит российского газа, заявил Путин
Украина наказывает Европу, блокируя транзит российского газа, заявил Путин - РИА Новости, 26.12.2024
Украина наказывает Европу, блокируя транзит российского газа, заявил Путин
Украина наказывает Европу, закрывая контракт на поставку российского газа, цены на него в Европе после этого вырастут, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T21:26:00+03:00
2024-12-26T21:26:00+03:00
экономика
европа
украина
россия
владимир путин
владимир зеленский
энергетика
природный газ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_0:0:3415:1922_1920x0_80_0_0_1b860a5c3c501e43ab2979d07070430f.jpg
ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек – РИА Новости. Украина наказывает Европу, закрывая контракт на поставку российского газа, цены на него в Европе после этого вырастут, заявил президент РФ Владимир Путин. "Они клюют с руки Европы потому что без европейской поддержки Украина не то что воевать - существовать не может. Ну теперь наказывают уже Европу, закрывая контракт на поставку нашего газа, транзитные контракты, в Европу. И так-то им непросто. Уже по 500 долларов за тысячу кубов цена на газ выросла... Контракта нет, и за три-четыре дня заключить его невозможно. Его не будет. Там сейчас опять подрастут цены. Но не мы же это провоцируем. Это их политика", - сказал Путин журналистам. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. А на минувшей неделе Владимир Зеленский отверг и возможность транзита российского газа в Европу через территорию Украины после 31 декабря даже в случае его закупок третьими странами.
https://ria.ru/20241226/sanktsii-1991549898.html
европа
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_548:0:3279:2048_1920x0_80_0_0_eb66201de0641231c3b2e33a66595e74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, европа, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, энергетика, природный газ, в мире, евросоюз
Экономика, Европа, Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Энергетика, Природный газ, В мире, Евросоюз
Украина наказывает Европу, блокируя транзит российского газа, заявил Путин

Путин заявил, что отказ Украины от транзита газа влечет повышение цен в Европе

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек – РИА Новости. Украина наказывает Европу, закрывая контракт на поставку российского газа, цены на него в Европе после этого вырастут, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Они клюют с руки Европы потому что без европейской поддержки Украина не то что воевать - существовать не может. Ну теперь наказывают уже Европу, закрывая контракт на поставку нашего газа, транзитные контракты, в Европу. И так-то им непросто. Уже по 500 долларов за тысячу кубов цена на газ выросла... Контракта нет, и за три-четыре дня заключить его невозможно. Его не будет. Там сейчас опять подрастут цены. Но не мы же это провоцируем. Это их политика", - сказал Путин журналистам.
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. А на минувшей неделе Владимир Зеленский отверг и возможность транзита российского газа в Европу через территорию Украины после 31 декабря даже в случае его закупок третьими странами.
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Европа не способна соблюдать санкции против России, пишут СМИ
Вчера, 20:56
 
ЭкономикаЕвропаУкраинаРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЭнергетикаПриродный газВ миреЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала