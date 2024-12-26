https://ria.ru/20241226/putin-1991548085.html
Путин рассказал как часто интересуется ситуацией на фронте
Путин рассказал как часто интересуется ситуацией на фронте - РИА Новости, 26.12.2024
Путин рассказал как часто интересуется ситуацией на фронте
Президент России Владимир Путин сообщил, что каждый день интересуется ситуацией на фронте. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T20:37:00+03:00
2024-12-26T20:37:00+03:00
2024-12-26T20:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что каждый день интересуется ситуацией на фронте. "Сейчас не буду говорить о деталях, о конкретных участках фронта. Но я когда интересуюсь - а я делаю это каждый день, днем и ночью, в прямом смысле этого слова - на определенных участках происходят определенные события, ребята форсируют водные преграды. Где-то они делают это с помощью технических средств, а где-то нет. И я спрашиваю командиров: а как ребята преодолевают эту водную преграду? Вброд", - рассказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20241226/putin-1991544735.html
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россия, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Путин рассказал как часто интересуется ситуацией на фронте
Путин сообщил, что каждый день интересуется ситуацией на фронте