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Путин рассказал как часто интересуется ситуацией на фронте - РИА Новости, 26.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:37 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/putin-1991548085.html
Путин рассказал как часто интересуется ситуацией на фронте
Путин рассказал как часто интересуется ситуацией на фронте - РИА Новости, 26.12.2024
Путин рассказал как часто интересуется ситуацией на фронте
Президент России Владимир Путин сообщил, что каждый день интересуется ситуацией на фронте. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T20:37:00+03:00
2024-12-26T20:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что каждый день интересуется ситуацией на фронте. "Сейчас не буду говорить о деталях, о конкретных участках фронта. Но я когда интересуюсь - а я делаю это каждый день, днем и ночью, в прямом смысле этого слова - на определенных участках происходят определенные события, ребята форсируют водные преграды. Где-то они делают это с помощью технических средств, а где-то нет. И я спрашиваю командиров: а как ребята преодолевают эту водную преграду? Вброд", - рассказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20241226/putin-1991544735.html
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россия, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Путин рассказал как часто интересуется ситуацией на фронте

Путин сообщил, что каждый день интересуется ситуацией на фронте

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что каждый день интересуется ситуацией на фронте.
"Сейчас не буду говорить о деталях, о конкретных участках фронта. Но я когда интересуюсь - а я делаю это каждый день, днем и ночью, в прямом смысле этого слова - на определенных участках происходят определенные события, ребята форсируют водные преграды. Где-то они делают это с помощью технических средств, а где-то нет. И я спрашиваю командиров: а как ребята преодолевают эту водную преграду? Вброд", - рассказал Путин журналистам.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к прессе по после заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. 26 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Путин оценил возможность завершения конфликта на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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