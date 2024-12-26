https://ria.ru/20241226/putin-1991548085.html

Путин рассказал как часто интересуется ситуацией на фронте

Путин рассказал как часто интересуется ситуацией на фронте - РИА Новости, 26.12.2024

Путин рассказал как часто интересуется ситуацией на фронте

Президент России Владимир Путин сообщил, что каждый день интересуется ситуацией на фронте. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T20:37:00+03:00

2024-12-26T20:37:00+03:00

2024-12-26T20:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что каждый день интересуется ситуацией на фронте. "Сейчас не буду говорить о деталях, о конкретных участках фронта. Но я когда интересуюсь - а я делаю это каждый день, днем и ночью, в прямом смысле этого слова - на определенных участках происходят определенные события, ребята форсируют водные преграды. Где-то они делают это с помощью технических средств, а где-то нет. И я спрашиваю командиров: а как ребята преодолевают эту водную преграду? Вброд", - рассказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20241226/putin-1991544735.html

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россия, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф