https://ria.ru/20241226/putin-1991543993.html
Россия всегда выступала за деполитизацию экономики, заявил Путин
Россия всегда выступала за деполитизацию экономики, заявил Путин - РИА Новости, 26.12.2024
Россия всегда выступала за деполитизацию экономики, заявил Путин
Россия всегда выступала за поставки газа в Европу и деполитизацию экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T20:09:00+03:00
2024-12-26T20:09:00+03:00
2024-12-26T20:25:00+03:00
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек - РИА Новости. Россия всегда выступала за поставки газа в Европу и деполитизацию экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. "По поводу договоренностей в сфере энергетики: мы всегда выступали за поставки, всегда выступали за деполитизацию вопросов экономического характера. Мы не отказывались никогда от поставок в Европу", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20241226/evropa-1991286665.html
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в мире, россия, европа, владимир путин
В мире, Россия, Европа, Владимир Путин
Россия всегда выступала за деполитизацию экономики, заявил Путин
Путин: РФ всегда выступала за поставки газа в Европу и деполитизацию экономики