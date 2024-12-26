https://ria.ru/20241226/putin-1991543993.html

Россия всегда выступала за деполитизацию экономики, заявил Путин

Россия всегда выступала за деполитизацию экономики, заявил Путин - РИА Новости, 26.12.2024

Россия всегда выступала за деполитизацию экономики, заявил Путин

Россия всегда выступала за поставки газа в Европу и деполитизацию экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T20:09:00+03:00

2024-12-26T20:09:00+03:00

2024-12-26T20:25:00+03:00

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек - РИА Новости. Россия всегда выступала за поставки газа в Европу и деполитизацию экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. "По поводу договоренностей в сфере энергетики: мы всегда выступали за поставки, всегда выступали за деполитизацию вопросов экономического характера. Мы не отказывались никогда от поставок в Европу", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20241226/evropa-1991286665.html

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в мире, россия, европа, владимир путин