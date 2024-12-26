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Россия всегда выступала за деполитизацию экономики, заявил Путин - РИА Новости, 26.12.2024
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20:09 26.12.2024 (обновлено: 20:25 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/putin-1991543993.html
Россия всегда выступала за деполитизацию экономики, заявил Путин
Россия всегда выступала за деполитизацию экономики, заявил Путин - РИА Новости, 26.12.2024
Россия всегда выступала за деполитизацию экономики, заявил Путин
Россия всегда выступала за поставки газа в Европу и деполитизацию экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T20:09:00+03:00
2024-12-26T20:25:00+03:00
в мире
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек - РИА Новости. Россия всегда выступала за поставки газа в Европу и деполитизацию экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. "По поводу договоренностей в сфере энергетики: мы всегда выступали за поставки, всегда выступали за деполитизацию вопросов экономического характера. Мы не отказывались никогда от поставок в Европу", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20241226/evropa-1991286665.html
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в мире, россия, европа, владимир путин
В мире, Россия, Европа, Владимир Путин
Россия всегда выступала за деполитизацию экономики, заявил Путин

Путин: РФ всегда выступала за поставки газа в Европу и деполитизацию экономики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / POOL
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек - РИА Новости. Россия всегда выступала за поставки газа в Европу и деполитизацию экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.
"По поводу договоренностей в сфере энергетики: мы всегда выступали за поставки, всегда выступали за деполитизацию вопросов экономического характера. Мы не отказывались никогда от поставок в Европу", - сказал Путин журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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