Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам заседания ВЕЭС

Путин провел пресс-конференцию по итогам заседания ВЕЭС
Об Украине
- Россия стремится к скорейшему завершению конфликта:
У нас в народе говорят: "Вашими бы устами да мед пить". Мы стремимся к завершению конфликта на Украине. <...> Разумеется, исходим из того, что будем решать все цели специальной военной операции. Это вообще задача номер один.
- Украина не то что воевать, но и существовать без европейской поддержки не может;
- При необходимости Россия снова применит ракетную систему "Орешник", но "мы пока не спешим":
- Президент США Джо Байден в 2021 году предлагал отложить принятие Украины в НАТО:
Он предложил именно это — отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она пока не готова. Я резонно ответил: "Да, она сегодня не готова. Вы ее подготовите и примете".
О переговорах с премьером Словакии
- Словакия выразила готовность предоставить площадку для переговоров по Украине, и Россия не против, если до этого дойдет:
Хочу подчеркнуть, что господин (Роберт. — Прим. ред.) Фицо — у него могут быть какие-то перепалки с действующим украинским руководством, с кем-то в Евросоюзе, как-то у них не все складывается с точки зрения взаимопонимания — он как раз главным образом говорил о мирном урегулировании украинского конфликта. Топил за это.
О поставках газа в Европу
- Украина закрыла один из маршрутов поставок газа и обратилась в Арбитражный суд с требованием к России оплатить то, что не шло транзитом через ее территорию;
- Это означает, что Россия не сможет получать деньги за поставки голубого топлива в Европу через Украину, поскольку они будут поступать киевским властям в счет погашения иска:
О российской экономике
- Рост российской экономики за 2024 год составил почти четыре процента;
- В 2025-м власти будут стремиться к замедлению темпов инфляции:
Рассчитываем на дальнейший рост доходов населения. <...> Самое главное — благополучие российского народа, уровень жизни, стабильность.