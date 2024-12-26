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Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам заседания ВЕЭС - РИА Новости, 26.12.2024
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20:10 26.12.2024 (обновлено: 22:33 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/putin-1991543620.html
Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам заседания ВЕЭС
Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам заседания ВЕЭС - РИА Новости, 26.12.2024
Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам заседания ВЕЭС
Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета. Среди прочего президент затронул тему окончания... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T20:10:00+03:00
2024-12-26T22:33:00+03:00
политика
владимир путин
словакия
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россия
джо байден
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета. Среди прочего президент затронул тему окончания конфликта на Украине и экономические показатели России. Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.Об УкраинеУ нас в народе говорят: &quot;Вашими бы устами да мед пить&quot;. Мы стремимся к завершению конфликта на Украине. &lt;...&gt; Разумеется, исходим из того, что будем решать все цели специальной военной операции. Это вообще задача номер один. Он предложил именно это — отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она пока не готова. Я резонно ответил: &quot;Да, она сегодня не готова. Вы ее подготовите и примете&quot;.О переговорах с премьером СловакииХочу подчеркнуть, что господин (Роберт. — Прим. ред.) Фицо — у него могут быть какие-то перепалки с действующим украинским руководством, с кем-то в Евросоюзе, как-то у них не все складывается с точки зрения взаимопонимания — он как раз главным образом говорил о мирном урегулировании украинского конфликта. Топил за это.О поставках газа в ЕвропуМы сказали, мы будем поставлять, даже если это будет там "Сокар" азербайджанский, либо турецкая компания, либо венгерская, либо словацкая. Но пусть они (Украина. — Прим. ред.) иск заберут из суда.О российской экономикеРассчитываем на дальнейший рост доходов населения. &lt;...&gt; Самое главное — благополучие российского народа, уровень жизни, стабильность.
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Путин о применении "Орешника"
Путин о применении "Орешника".
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политика, владимир путин, словакия, украина, россия, джо байден, нато
Политика, Владимир Путин, Словакия, Украина, Россия, Джо Байден, НАТО
Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам заседания ВЕЭС

Путин провел пресс-конференцию по итогам заседания ВЕЭС

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время подхода к прессе по после заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе
Президент России Владимир Путин во время подхода к прессе по после заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент России Владимир Путин во время подхода к прессе по после заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета. Среди прочего президент затронул тему окончания конфликта на Украине и экономические показатели России.
Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Мерзавцы и лжецы: второй ошибки по Украине у России не будет
20 декабря, 08:00

Об Украине

  • Россия стремится к скорейшему завершению конфликта:
«

У нас в народе говорят: "Вашими бы устами да мед пить". Мы стремимся к завершению конфликта на Украине. <...> Разумеется, исходим из того, что будем решать все цели специальной военной операции. Это вообще задача номер один.

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент
  • Украина не то что воевать, но и существовать без европейской поддержки не может;
  • При необходимости Россия снова применит ракетную систему "Орешник", но "мы пока не спешим":
  • Президент США Джо Байден в 2021 году предлагал отложить принятие Украины в НАТО:
«

Он предложил именно это — отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она пока не готова. Я резонно ответил: "Да, она сегодня не готова. Вы ее подготовите и примете".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент
Президент США Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский после подписания соглашения о гарантиях безопасности в Италии - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Зеленский и чеснок — под запретом. Байден сыграл "дембельский аккорд"
Вчера, 08:00

О переговорах с премьером Словакии

  • Словакия выразила готовность предоставить площадку для переговоров по Украине, и Россия не против, если до этого дойдет:
«

Хочу подчеркнуть, что господин (Роберт. — Прим. ред.) Фицо — у него могут быть какие-то перепалки с действующим украинским руководством, с кем-то в Евросоюзе, как-то у них не все складывается с точки зрения взаимопонимания — он как раз главным образом говорил о мирном урегулировании украинского конфликта. Топил за это.

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Президент Словакии прокомментировал переговоры Фицо с Путиным
23 декабря, 16:55

О поставках газа в Европу

  • Украина закрыла один из маршрутов поставок газа и обратилась в Арбитражный суд с требованием к России оплатить то, что не шло транзитом через ее территорию;
  • Это означает, что Россия не сможет получать деньги за поставки голубого топлива в Европу через Украину, поскольку они будут поступать киевским властям в счет погашения иска:
«
Мы сказали, мы будем поставлять, даже если это будет там "Сокар" азербайджанский, либо турецкая компания, либо венгерская, либо словацкая. Но пусть они (Украина. — Прим. ред.) иск заберут из суда.
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент
Заместитель председателя правительства России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Россия готова поставлять газ в Европу по нескольким маршрутам, заявил Новак
25 декабря, 11:18

О российской экономике

  • Рост российской экономики за 2024 год составил почти четыре процента;
  • В 2025-м власти будут стремиться к замедлению темпов инфляции:
«

Рассчитываем на дальнейший рост доходов населения. <...> Самое главное — благополучие российского народа, уровень жизни, стабильность.

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент
Вид на Пушкинский мост и прогулочные суда в акватории Москвы-реки - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Главные события в экономике России в 2024 году: рост вопреки
24 декабря, 10:06
 
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