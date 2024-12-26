https://ria.ru/20241226/putin-1991543620.html

Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам заседания ВЕЭС

Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам заседания ВЕЭС - РИА Новости, 26.12.2024

Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам заседания ВЕЭС

Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета. Среди прочего президент затронул тему окончания... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T20:10:00+03:00

2024-12-26T20:10:00+03:00

2024-12-26T22:33:00+03:00

политика

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета. Среди прочего президент затронул тему окончания конфликта на Украине и экономические показатели России. Ключевые заявления главы государства — в материале РИА Новости.Об УкраинеУ нас в народе говорят: "Вашими бы устами да мед пить". Мы стремимся к завершению конфликта на Украине. <...> Разумеется, исходим из того, что будем решать все цели специальной военной операции. Это вообще задача номер один. Он предложил именно это — отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она пока не готова. Я резонно ответил: "Да, она сегодня не готова. Вы ее подготовите и примете".О переговорах с премьером СловакииХочу подчеркнуть, что господин (Роберт. — Прим. ред.) Фицо — у него могут быть какие-то перепалки с действующим украинским руководством, с кем-то в Евросоюзе, как-то у них не все складывается с точки зрения взаимопонимания — он как раз главным образом говорил о мирном урегулировании украинского конфликта. Топил за это.О поставках газа в ЕвропуМы сказали, мы будем поставлять, даже если это будет там "Сокар" азербайджанский, либо турецкая компания, либо венгерская, либо словацкая. Но пусть они (Украина. — Прим. ред.) иск заберут из суда.О российской экономикеРассчитываем на дальнейший рост доходов населения. <...> Самое главное — благополучие российского народа, уровень жизни, стабильность.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о применении "Орешника" Путин о применении "Орешника". 2024-12-26T20:10 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

политика, владимир путин, словакия, украина, россия, джо байден, нато