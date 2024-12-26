https://ria.ru/20241226/putin-1991540559.html

Россия всегда отвечает зеркально на удары по своей территории, заявил Путин

Россия всегда отвечает зеркально на удары по своей территории, заявил Путин - РИА Новости, 26.12.2024

Россия всегда отвечает зеркально на удары по своей территории, заявил Путин

Россия всегда отвечает зеркально на удары по своей территории, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания Высшего Евразийского... РИА Новости, 26.12.2024

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россия

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек — РИА Новости. Россия всегда отвечает зеркально на удары по своей территории, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания Высшего Евразийского экономического конфликта. "Мы же всегда отвечаем зеркально", — отметил президент.Он уточнил, что когда против России применяют то или иное вооружение, она отвечает ровно тем же.Глава государства также добавил, что при необходимости Москва сможет снова задействовать системы "Орешник", но "она не спешит".

https://ria.ru/20241221/zapad-1990525600.html

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россия, владимир путин, в мире