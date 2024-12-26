https://ria.ru/20241226/putin-1991540318.html

Путин оценил возможность заключить контракт по транзиту газа через Украину

Путин оценил возможность заключить контракт по транзиту газа через Украину - РИА Новости, 26.12.2024

Путин оценил возможность заключить контракт по транзиту газа через Украину

Контракт по транзиту газа через Украину уже не получится заключить за несколько дней до Нового года, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T19:59:00+03:00

2024-12-26T19:59:00+03:00

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владимир путин

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек - РИА Новости. Контракт по транзиту газа через Украину уже не получится заключить за несколько дней до Нового года, заявил президент РФ Владимир Путин."Контракта (на транзит газа через Украину - ред.) нет, и за 3-4 дня заключить его невозможно. Его не будет", - сказал Путин журналистам.Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. А на минувшей неделе Владимир Зеленский отверг и возможность транзита российского газа в Европу через территорию Украины после 31 декабря даже в случае его закупок третьими странами.

https://ria.ru/20241226/evropa-1991286665.html

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владимир путин, экономика, украина, европа, россия, владимир зеленский, энергетика, природный газ, в мире