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Путин оценил возможность заключить контракт по транзиту газа через Украину - РИА Новости, 26.12.2024
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19:59 26.12.2024 (обновлено: 20:18 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/putin-1991540318.html
Путин оценил возможность заключить контракт по транзиту газа через Украину
Путин оценил возможность заключить контракт по транзиту газа через Украину - РИА Новости, 26.12.2024
Путин оценил возможность заключить контракт по транзиту газа через Украину
Контракт по транзиту газа через Украину уже не получится заключить за несколько дней до Нового года, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T19:59:00+03:00
2024-12-26T20:18:00+03:00
владимир путин
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украина
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россия
владимир зеленский
энергетика
природный газ
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек - РИА Новости. Контракт по транзиту газа через Украину уже не получится заключить за несколько дней до Нового года, заявил президент РФ Владимир Путин."Контракта (на транзит газа через Украину - ред.) нет, и за 3-4 дня заключить его невозможно. Его не будет", - сказал Путин журналистам.Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. А на минувшей неделе Владимир Зеленский отверг и возможность транзита российского газа в Европу через территорию Украины после 31 декабря даже в случае его закупок третьими странами.
https://ria.ru/20241226/evropa-1991286665.html
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владимир путин, экономика, украина, европа, россия, владимир зеленский, энергетика, природный газ, в мире
Владимир Путин, Экономика, Украина, Европа, Россия, Владимир Зеленский, Энергетика, Природный газ, В мире
Путин оценил возможность заключить контракт по транзиту газа через Украину

Путин заявил, что контракт по газу через Украину уже не заключить до нового года

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек - РИА Новости. Контракт по транзиту газа через Украину уже не получится заключить за несколько дней до Нового года, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Контракта (на транзит газа через Украину - ред.) нет, и за 3-4 дня заключить его невозможно. Его не будет", - сказал Путин журналистам.
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. А на минувшей неделе Владимир Зеленский отверг и возможность транзита российского газа в Европу через территорию Украины после 31 декабря даже в случае его закупок третьими странами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Штаты добились своего: Европа идет под украинский газовый нож
Вчера, 08:00
 
Владимир ПутинЭкономикаУкраинаЕвропаРоссияВладимир ЗеленскийЭнергетикаПриродный газВ мире
 
 
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