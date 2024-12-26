https://ria.ru/20241226/putin-1991539207.html

Украина не может существовать без поддержки Европы, заявил Путин

Украина не может существовать без поддержки Европы, заявил Путин - РИА Новости, 26.12.2024

Украина не может существовать без поддержки Европы, заявил Путин

Украина не может существовать без поддержки Европы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T19:54:00+03:00

2024-12-26T19:54:00+03:00

2024-12-26T20:24:00+03:00

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек - РИА Новости. Украина не может существовать без поддержки Европы, заявил президент РФ Владимир Путин."Без европейской поддержки Украина не то что воевать, существовать не может", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20241226/putin-1991540318.html

украина

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украина, европа, владимир путин, россия, в мире, евросоюз