https://ria.ru/20241226/putin-1991539207.html
Украина не может существовать без поддержки Европы, заявил Путин
Украина не может существовать без поддержки Европы, заявил Путин - РИА Новости, 26.12.2024
Украина не может существовать без поддержки Европы, заявил Путин
Украина не может существовать без поддержки Европы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T19:54:00+03:00
2024-12-26T19:54:00+03:00
2024-12-26T20:24:00+03:00
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек - РИА Новости. Украина не может существовать без поддержки Европы, заявил президент РФ Владимир Путин."Без европейской поддержки Украина не то что воевать, существовать не может", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20241226/putin-1991540318.html
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украина, европа, владимир путин, россия, в мире, евросоюз
Украина, Европа, Владимир Путин, Россия, В мире, Евросоюз
Украина не может существовать без поддержки Европы, заявил Путин
Путин заявил, что Украина не сможет существовать без поддержки Европы