https://ria.ru/20241226/putin-1991538723.html
Путин рассчитывает на рост доходов населения в новом году
Путин рассчитывает на рост доходов населения в новом году - РИА Новости, 26.12.2024
Путин рассчитывает на рост доходов населения в новом году
Рассчитываем на дальнейший рост доходов населения в новом году, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T19:51:00+03:00
2024-12-26T19:51:00+03:00
2024-12-26T20:22:00+03:00
владимир путин
экономика
россия
веэс
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_0:35:3152:1808_1920x0_80_0_0_933c0bf7ede41ddde169e50c45f91832.jpg
ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек - РИА Новости. Рассчитываем на дальнейший рост доходов населения в новом году, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области."Рассчитываем на дальнейший рост доходов населения", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста о том, каким президент хотел бы видеть следующий год.
https://ria.ru/20241226/inflyatsiya-1991537688.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_a9c95fde97ea0ac1c9e3e19bf3344193.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия, веэс, общество
Владимир Путин, Экономика, Россия, ВЕЭС, Общество
Путин рассчитывает на рост доходов населения в новом году
Путин рассчитывает на дальнейший рост доходов населения в 2025 году