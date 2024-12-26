https://ria.ru/20241226/putin-1991538723.html

Путин рассчитывает на рост доходов населения в новом году

Путин рассчитывает на рост доходов населения в новом году - РИА Новости, 26.12.2024

Путин рассчитывает на рост доходов населения в новом году

Рассчитываем на дальнейший рост доходов населения в новом году, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T19:51:00+03:00

2024-12-26T19:51:00+03:00

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владимир путин

экономика

россия

веэс

общество

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек - РИА Новости. Рассчитываем на дальнейший рост доходов населения в новом году, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области."Рассчитываем на дальнейший рост доходов населения", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста о том, каким президент хотел бы видеть следующий год.

https://ria.ru/20241226/inflyatsiya-1991537688.html

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владимир путин, экономика, россия, веэс, общество