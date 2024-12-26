https://ria.ru/20241226/putin-1991538241.html

Путин: рост экономики в 2025 году может быть ниже, чем в текущем

Путин: рост экономики в 2025 году может быть ниже, чем в текущем - РИА Новости, 26.12.2024

Путин: рост экономики в 2025 году может быть ниже, чем в текущем

Рост экономики России в 2025 году может быть чуть ниже, чем в 2024-м, но столь быстрые темпы и не нужны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T19:48:00+03:00

2024-12-26T19:48:00+03:00

2024-12-26T20:20:00+03:00

владимир путин

россия

экономика

веэс

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек - РИА Новости. Рост экономики России в 2025 году может быть чуть ниже, чем в 2024-м, но столь быстрые темпы и не нужны, заявил президент РФ Владимир Путин."Как это ни странно прозвучит, с учетом реалий макроэкономического характера нам такой рост пока и не нужен, хотя, конечно, чем больше, тем лучше, казалось бы, но все должно происходить в рамках соблюдения макроэкономических параметров", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20241226/inflyatsiya-1991537688.html

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владимир путин, россия, экономика, веэс