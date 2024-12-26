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Путин: рост экономики в 2025 году может быть ниже, чем в текущем - РИА Новости, 26.12.2024
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19:48 26.12.2024 (обновлено: 20:20 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/putin-1991538241.html
Путин: рост экономики в 2025 году может быть ниже, чем в текущем
Путин: рост экономики в 2025 году может быть ниже, чем в текущем - РИА Новости, 26.12.2024
Путин: рост экономики в 2025 году может быть ниже, чем в текущем
Рост экономики России в 2025 году может быть чуть ниже, чем в 2024-м, но столь быстрые темпы и не нужны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T19:48:00+03:00
2024-12-26T20:20:00+03:00
владимир путин
россия
экономика
веэс
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек - РИА Новости. Рост экономики России в 2025 году может быть чуть ниже, чем в 2024-м, но столь быстрые темпы и не нужны, заявил президент РФ Владимир Путин."Как это ни странно прозвучит, с учетом реалий макроэкономического характера нам такой рост пока и не нужен, хотя, конечно, чем больше, тем лучше, казалось бы, но все должно происходить в рамках соблюдения макроэкономических параметров", - сказал Путин журналистам.
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владимир путин, россия, экономика, веэс
Владимир Путин, Россия, Экономика, ВЕЭС
Путин: рост экономики в 2025 году может быть ниже, чем в текущем

Путин: рост экономики может в 2025 году может быть ниже, но его будет достаточно

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек - РИА Новости. Рост экономики России в 2025 году может быть чуть ниже, чем в 2024-м, но столь быстрые темпы и не нужны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как это ни странно прозвучит, с учетом реалий макроэкономического характера нам такой рост пока и не нужен, хотя, конечно, чем больше, тем лучше, казалось бы, но все должно происходить в рамках соблюдения макроэкономических параметров", - сказал Путин журналистам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Власти будут стремиться к замедлению инфляции, заявил Путин
Вчера, 19:45
 
Владимир ПутинРоссияЭкономикаВЕЭС
 
 
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