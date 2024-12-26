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Путин назвал достижение целей СВО задачей номер один в 2025 году - РИА Новости, 26.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:47 26.12.2024 (обновлено: 20:25 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/putin-1991537829.html
Путин назвал достижение целей СВО задачей номер один в 2025 году
Путин назвал достижение целей СВО задачей номер один в 2025 году - РИА Новости, 26.12.2024
Путин назвал достижение целей СВО задачей номер один в 2025 году
Россия продолжит достигать всех целей специальной военной операции в 2025 году, это задача номер один, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T19:47:00+03:00
2024-12-26T20:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек - РИА Новости. Россия продолжит достигать всех целей специальной военной операции в 2025 году, это задача номер один, заявил президент РФ Владимир Путин."Разумеется, исходим из того, что будем решать все цели специальной военной операции. Это вообще задача номер один. Будем поддерживать ребят наших. Мы сейчас разговариваем, а они сейчас сражаются", - сказал российский лидер.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин назвал достижение целей СВО задачей номер один в 2025 году

Путин: РФ продолжит достигать целей СВО в 2025 году, это задача номер один

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек - РИА Новости. Россия продолжит достигать всех целей специальной военной операции в 2025 году, это задача номер один, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Разумеется, исходим из того, что будем решать все цели специальной военной операции. Это вообще задача номер один. Будем поддерживать ребят наших. Мы сейчас разговариваем, а они сейчас сражаются", - сказал российский лидер.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
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