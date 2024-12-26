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Россия может применить "Орешник" снова, заявил Путин - РИА Новости, 26.12.2024
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19:43 26.12.2024 (обновлено: 20:25 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/putin-1991537353.html
Россия может применить "Орешник" снова, заявил Путин
Россия может применить "Орешник" снова, заявил Путин - РИА Новости, 26.12.2024
Россия может применить "Орешник" снова, заявил Путин
Россия может применить при необходимости "Орешник" снова, но она не спешит, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T19:43:00+03:00
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в мире
россия
владимир путин
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек - РИА Новости. Россия может применить при необходимости "Орешник" снова, но она не спешит, заявил президент РФ Владимир Путин."Если нужно будет, и мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем. Но мы не спешим", - сказал российский лидер журналистам.
https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html
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Путин о применении "Орешника"
Путин о применении "Орешника".
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в мире, россия, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Путин
Россия может применить "Орешник" снова, заявил Путин

Путин: РФ при необходимости может применить "Орешник" снова, но она не спешит

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек - РИА Новости. Россия может применить при необходимости "Орешник" снова, но она не спешит, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если нужно будет, и мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем. Но мы не спешим", - сказал российский лидер журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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