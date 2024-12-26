https://ria.ru/20241226/putin-1991537353.html

Россия может применить "Орешник" снова, заявил Путин

Россия может применить "Орешник" снова, заявил Путин - РИА Новости, 26.12.2024

Россия может применить "Орешник" снова, заявил Путин

Россия может применить при необходимости "Орешник" снова, но она не спешит, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T19:43:00+03:00

2024-12-26T19:43:00+03:00

2024-12-26T20:25:00+03:00

в мире

россия

владимир путин

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек - РИА Новости. Россия может применить при необходимости "Орешник" снова, но она не спешит, заявил президент РФ Владимир Путин."Если нужно будет, и мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем. Но мы не спешим", - сказал российский лидер журналистам.

https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html

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Путин о применении "Орешника" Путин о применении "Орешника". 2024-12-26T19:43 true PT1M18S

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в мире, россия, владимир путин