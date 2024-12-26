https://ria.ru/20241226/putin-1991537003.html

Россия стремится завершить конфликт на Украине, заявил Путин

Россия стремится завершить конфликт на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 26.12.2024

Россия стремится завершить конфликт на Украине, заявил Путин

Россия стремится к завершению конфликта на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T19:41:00+03:00

2024-12-26T19:41:00+03:00

2024-12-26T19:59:00+03:00

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек - РИА Новости. Россия стремится к завершению конфликта на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас в народе говорят: "Вашими бы устами да мед пить". Мы тоже стремимся к завершению конфликта на Украине", - сказал российский лидер, отвечая на соответствующий вопрос о возможном завершении украинского конфликта в 2025 году.Путин 25 декабря принял участие в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области. Лидеры государств Содружества обсудили развитие сотрудничества и планы на перспективу. В четверг состоялись заседания ВЕЭС в узком и расширенном составе. Политики обсудили актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.

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Путин о возможности окончания СВО в 2025 году Путин о возможности окончания СВО в 2025 году 2024-12-26T19:41 true PT0M09S

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украина, россия, в мире, владимир путин