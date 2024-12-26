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Россия стремится завершить конфликт на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 26.12.2024
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19:41 26.12.2024 (обновлено: 19:59 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/putin-1991537003.html
Россия стремится завершить конфликт на Украине, заявил Путин
Россия стремится завершить конфликт на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 26.12.2024
Россия стремится завершить конфликт на Украине, заявил Путин
Россия стремится к завершению конфликта на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T19:41:00+03:00
2024-12-26T19:59:00+03:00
украина
россия
в мире
владимир путин
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек - РИА Новости. Россия стремится к завершению конфликта на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас в народе говорят: "Вашими бы устами да мед пить". Мы тоже стремимся к завершению конфликта на Украине", - сказал российский лидер, отвечая на соответствующий вопрос о возможном завершении украинского конфликта в 2025 году.Путин 25 декабря принял участие в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области. Лидеры государств Содружества обсудили развитие сотрудничества и планы на перспективу. В четверг состоялись заседания ВЕЭС в узком и расширенном составе. Политики обсудили актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.
https://ria.ru/20241225/lavrov-1991216329.html
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Путин о возможности окончания СВО в 2025 году
Путин о возможности окончания СВО в 2025 году
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украина, россия, в мире, владимир путин
Украина, Россия, В мире, Владимир Путин
Россия стремится завершить конфликт на Украине, заявил Путин

Путин заявил, что Россия стремится к завершению конфликта на Украине

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек - РИА Новости. Россия стремится к завершению конфликта на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас в народе говорят: "Вашими бы устами да мед пить". Мы тоже стремимся к завершению конфликта на Украине", - сказал российский лидер, отвечая на соответствующий вопрос о возможном завершении украинского конфликта в 2025 году.
Путин 25 декабря принял участие в неформальном саммите СНГ в Ленинградской области. Лидеры государств Содружества обсудили развитие сотрудничества и планы на перспективу. В четверг состоялись заседания ВЕЭС в узком и расширенном составе. Политики обсудили актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, планы дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Тьебиле Драме - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Лавров прокомментировал предложения Путина по Украине
25 декабря, 12:54
 
УкраинаРоссияВ миреВладимир Путин
 
 
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