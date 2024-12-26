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Путин подписал указ о выплатах детям военнопленных - РИА Новости, 26.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:49 26.12.2024 (обновлено: 18:55 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/putin-1991529705.html
Путин подписал указ о выплатах детям военнопленных
Путин подписал указ о выплатах детям военнопленных - РИА Новости, 26.12.2024
Путин подписал указ о выплатах детям военнопленных
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной социальной выплате детям военных, захваченных в плен или пропавших без вести, в том числе в период... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T18:49:00+03:00
2024-12-26T18:55:00+03:00
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
общество
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной социальной выплате детям военных, захваченных в плен или пропавших без вести, в том числе в период участия в СВО, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки детям отдельных категорий военнослужащих постановляю: 1. Установить ежемесячную социальную выплату детям военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести в период участия в специальной военной операции либо при выполнении задач на территориях проведения контртеррористической операции или специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации (по месту жительства детей) в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241226/putin-1991486615.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество
Путин подписал указ о выплатах детям военнопленных

Путин подписал указ о соцвыплате детям военнопленных или пропавших без вести

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной социальной выплате детям военных, захваченных в плен или пропавших без вести, в том числе в период участия в СВО, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки детям отдельных категорий военнослужащих постановляю: 1. Установить ежемесячную социальную выплату детям военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести в период участия в специальной военной операции либо при выполнении задач на территориях проведения контртеррористической операции или специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации (по месту жительства детей) в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Путин подписал закон, расширяющий список банков для выплат военнослужащим
Вчера, 16:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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