https://ria.ru/20241226/putin-1991523991.html
Пресс-конференция Путина по итогам заседания ВЕЭС. Прямая трансляция
Пресс-конференция Путина по итогам заседания ВЕЭС. Прямая трансляция - РИА Новости, 26.12.2024
Пресс-конференция Путина по итогам заседания ВЕЭС. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит пресс-конференцию по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T19:45:00+03:00
2024-12-26T19:45:00+03:00
2024-12-26T19:45:00+03:00
владимир путин
веэс
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Владимир Путин проводит пресс-конференцию по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991518581_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4fa28cf23124bb438b77ed2c92a3b33e.jpg
Пресс-конференция Путина по итогам заседания ВЕЭС
Пресс-конференция Путина по итогам заседания ВЕЭС
2024-12-26T19:45
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PT21M20S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, веэс, видео
Владимир Путин, ВЕЭС
Пресс-конференция Путина по итогам заседания ВЕЭС. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит пресс-конференцию по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.
2024-12-26T19:45
true
PT21M20S
Пресс-конференция Путина по итогам заседания ВЕЭС. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Владимир Путин проводит пресс-конференцию по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.