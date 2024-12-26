Рейтинг@Mail.ru
Путин ответил на слова Лукашенко о поставках "Орешника" - РИА Новости, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 26.12.2024 (обновлено: 18:00 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/putin-1991511868.html
Путин ответил на слова Лукашенко о поставках "Орешника"
Путин ответил на слова Лукашенко о поставках "Орешника" - РИА Новости, 26.12.2024
Путин ответил на слова Лукашенко о поставках "Орешника"
Президент РФ Владимир Путин отреагировал на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности поставки десяти систем "Орешник" в республику. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T17:37:00+03:00
2024-12-26T18:00:00+03:00
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991285619_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c0e979dba18ab7e24ad59a6f2fcc894f.jpg
ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отреагировал на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности поставки десяти систем "Орешник" в республику. Лукашенко по окончании заседания Высшего Евразийского экономического совета сообщил журналистам, что что республика готова разместить на своей территории десяток новейших российских ракетных комплексов "Орешник" на первом этапе. То же самое он повторил подошедшему к нему российскому лидеру, диалог президентов попал в объективы тележурналистов. "Ну, десять-то вы уж куда", - улыбнулся в ответ Путин. "Ну, с запасом", - отреагировал Лукашенко, и лидеры рассмеялись.В начале декабря в заявлении по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства Лукашенко попросил Путина разместить новейшее российское вооружение, включая систему "Орешник", на территории Белоруссии. Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года.
https://ria.ru/20241222/oreshnik-1990694873.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991285619_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9eba6167797b96581b6ba846ccee7bf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, политика
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Политика
Путин ответил на слова Лукашенко о поставках "Орешника"

Путин ответил на слова Лукашенко о возможности поставки десяти систем "Орешник"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальной встрече глав делегаций государств-участников СНГ
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальной встрече глав делегаций государств-участников СНГ - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальной встрече глав делегаций государств-участников СНГ
Читать ria.ru в
Дзен
ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отреагировал на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности поставки десяти систем "Орешник" в республику.
Лукашенко по окончании заседания Высшего Евразийского экономического совета сообщил журналистам, что что республика готова разместить на своей территории десяток новейших российских ракетных комплексов "Орешник" на первом этапе. То же самое он повторил подошедшему к нему российскому лидеру, диалог президентов попал в объективы тележурналистов.
"Ну, десять-то вы уж куда", - улыбнулся в ответ Путин.
"Ну, с запасом", - отреагировал Лукашенко, и лидеры рассмеялись.
В начале декабря в заявлении по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства Лукашенко попросил Путина разместить новейшее российское вооружение, включая систему "Орешник", на территории Белоруссии. Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года.
Путин назвал создание Орешника историческим событием - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Путин рассказал подробности создания "Орешника"
22 декабря, 12:48
 
РоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала