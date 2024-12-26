https://ria.ru/20241226/putin-1991511868.html

Путин ответил на слова Лукашенко о поставках "Орешника"

Путин ответил на слова Лукашенко о поставках "Орешника" - РИА Новости, 26.12.2024

Путин ответил на слова Лукашенко о поставках "Орешника"

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности поставки десяти систем "Орешник" в республику. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T17:37:00+03:00

2024-12-26T17:37:00+03:00

2024-12-26T18:00:00+03:00

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отреагировал на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности поставки десяти систем "Орешник" в республику. Лукашенко по окончании заседания Высшего Евразийского экономического совета сообщил журналистам, что что республика готова разместить на своей территории десяток новейших российских ракетных комплексов "Орешник" на первом этапе. То же самое он повторил подошедшему к нему российскому лидеру, диалог президентов попал в объективы тележурналистов. "Ну, десять-то вы уж куда", - улыбнулся в ответ Путин. "Ну, с запасом", - отреагировал Лукашенко, и лидеры рассмеялись.В начале декабря в заявлении по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства Лукашенко попросил Путина разместить новейшее российское вооружение, включая систему "Орешник", на территории Белоруссии. Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года.

https://ria.ru/20241222/oreshnik-1990694873.html

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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, политика