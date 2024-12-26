Путин ответил на слова Лукашенко о поставках "Орешника"
Путин ответил на слова Лукашенко о возможности поставки десяти систем "Орешник"
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальной встрече глав делегаций государств-участников СНГ
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальной встрече глав делегаций государств-участников СНГ
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отреагировал на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности поставки десяти систем "Орешник" в республику.
Лукашенко по окончании заседания Высшего Евразийского экономического совета сообщил журналистам, что что республика готова разместить на своей территории десяток новейших российских ракетных комплексов "Орешник" на первом этапе. То же самое он повторил подошедшему к нему российскому лидеру, диалог президентов попал в объективы тележурналистов.
"Ну, десять-то вы уж куда", - улыбнулся в ответ Путин.
"Ну, с запасом", - отреагировал Лукашенко, и лидеры рассмеялись.
В начале декабря в заявлении по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства Лукашенко попросил Путина разместить новейшее российское вооружение, включая систему "Орешник", на территории Белоруссии. Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года.
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