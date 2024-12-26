https://ria.ru/20241226/putin-1991493122.html

Путин назвал улучшение демографии приоритетной целью

Путин назвал улучшение демографии приоритетной целью - РИА Новости, 26.12.2024

Путин назвал улучшение демографии приоритетной целью

Президент России Владимир Путин поздравил участников церемонии подведения итогов Года семьи "Год семьи. Продолжение: дороги в будущее – с любовью по пути",... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T16:36:00+03:00

2024-12-26T16:36:00+03:00

2024-12-26T16:56:00+03:00

владимир путин

общество

россия

год семьи

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников церемонии подведения итогов Года семьи "Год семьи. Продолжение: дороги в будущее – с любовью по пути", отметив, что улучшение демографической ситуации, повышение благосостояния российских семей – приоритетная общенациональная цель."Подчеркну, улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, повышение благосостояния российских семей – наша приоритетная общенациональная цель. В уходящем году многое было сделано для того, чтобы семья укрепила свой общественный авторитет и высокий статус. Эту важную, востребованную работу по сохранению и развитию семейных основ, культуры материнства и отцовства нужно обязательно продолжать и особое внимание уделять многодетным семьям", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Президент подчеркнул, что в домашнем кругу во многом формируются личность и мировоззрение ребёнка, закладываются "такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о ближнем, о своих детях и родителях, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе"."Ведь большая, дружная семья – мощный оплот для страны, общества, для человека. Желаю вам успехов, здоровья и всего самого доброго. И конечно, пользуясь случаем, поздравляю с наступающим Новым годом!", - добавляется в поздравлении.

https://ria.ru/20241220/peskov-1990383773.html

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владимир путин, общество, россия, год семьи