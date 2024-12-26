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Путин назвал улучшение демографии приоритетной целью - РИА Новости, 26.12.2024
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16:36 26.12.2024 (обновлено: 16:56 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/putin-1991493122.html
Путин назвал улучшение демографии приоритетной целью
Путин назвал улучшение демографии приоритетной целью - РИА Новости, 26.12.2024
Путин назвал улучшение демографии приоритетной целью
Президент России Владимир Путин поздравил участников церемонии подведения итогов Года семьи "Год семьи. Продолжение: дороги в будущее – с любовью по пути",... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T16:36:00+03:00
2024-12-26T16:56:00+03:00
владимир путин
общество
россия
год семьи
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников церемонии подведения итогов Года семьи "Год семьи. Продолжение: дороги в будущее – с любовью по пути", отметив, что улучшение демографической ситуации, повышение благосостояния российских семей – приоритетная общенациональная цель."Подчеркну, улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, повышение благосостояния российских семей – наша приоритетная общенациональная цель. В уходящем году многое было сделано для того, чтобы семья укрепила свой общественный авторитет и высокий статус. Эту важную, востребованную работу по сохранению и развитию семейных основ, культуры материнства и отцовства нужно обязательно продолжать и особое внимание уделять многодетным семьям", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Президент подчеркнул, что в домашнем кругу во многом формируются личность и мировоззрение ребёнка, закладываются "такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о ближнем, о своих детях и родителях, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе"."Ведь большая, дружная семья – мощный оплот для страны, общества, для человека. Желаю вам успехов, здоровья и всего самого доброго. И конечно, пользуясь случаем, поздравляю с наступающим Новым годом!", - добавляется в поздравлении.
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владимир путин, общество, россия, год семьи
Владимир Путин, Общество, Россия, Год семьи
Путин назвал улучшение демографии приоритетной целью

Путин заявил, что поддержка рождаемости является приоритетной целью

© РИА Новости / Кристина КормилицынаПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников церемонии подведения итогов Года семьи "Год семьи. Продолжение: дороги в будущее – с любовью по пути", отметив, что улучшение демографической ситуации, повышение благосостояния российских семей – приоритетная общенациональная цель.
"Подчеркну, улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, повышение благосостояния российских семей – наша приоритетная общенациональная цель. В уходящем году многое было сделано для того, чтобы семья укрепила свой общественный авторитет и высокий статус. Эту важную, востребованную работу по сохранению и развитию семейных основ, культуры материнства и отцовства нужно обязательно продолжать и особое внимание уделять многодетным семьям", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что в домашнем кругу во многом формируются личность и мировоззрение ребёнка, закладываются "такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о ближнем, о своих детях и родителях, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе".
"Ведь большая, дружная семья – мощный оплот для страны, общества, для человека. Желаю вам успехов, здоровья и всего самого доброго. И конечно, пользуясь случаем, поздравляю с наступающим Новым годом!", - добавляется в поздравлении.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Песков рассказал о работе над демографией
20 декабря, 13:03
 
Владимир ПутинОбществоРоссияГод семьи
 
 
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