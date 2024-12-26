https://ria.ru/20241226/putin-1991486615.html
Путин подписал закон, расширяющий список банков для выплат военнослужащим
Путин подписал закон, расширяющий список банков для выплат военнослужащим - РИА Новости, 26.12.2024
Путин подписал закон, расширяющий список банков для выплат военнослужащим
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий круг кредитных организаций, среди которых правительство может выбирать банки для перечисления... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T16:07:00+03:00
2024-12-26T16:07:00+03:00
2024-12-26T16:07:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий круг кредитных организаций, среди которых правительство может выбирать банки для перечисления военнослужащим денежного довольствия, зарплаты и иных выплат, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В настоящее время правительство своим решением определяет такие банки из числа тех, кто отнесен к категории уполномоченных по гособоронзаказу - в этом перечне всего три банка (АБ "Россия", Новикомбанк и "Санкт-Петербург"). Новый закон дает право выбирать среди всех банков, созданных в соответствии с российским законодательством и обладающих лицензией на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Правительство будет определять банки, осуществляющие перечисление денежного довольствия (денежного содержания), заработной платы и иных выплат личному составу Вооруженных Сил РФ, как и раньше, отдельным своим решением. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
https://ria.ru/20241026/putin-1980273262.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, новикомбанк
Россия, Владимир Путин, Новикомбанк
Путин подписал закон, расширяющий список банков для выплат военнослужащим
Путин подписал закон, расширяющий круг уполномоченных по гособоронзаказу банков