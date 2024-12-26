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Путин подписал закон, расширяющий список банков для выплат военнослужащим - РИА Новости, 26.12.2024
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16:07 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/putin-1991486615.html
Путин подписал закон, расширяющий список банков для выплат военнослужащим
Путин подписал закон, расширяющий список банков для выплат военнослужащим - РИА Новости, 26.12.2024
Путин подписал закон, расширяющий список банков для выплат военнослужащим
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий круг кредитных организаций, среди которых правительство может выбирать банки для перечисления... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T16:07:00+03:00
2024-12-26T16:07:00+03:00
россия
владимир путин
новикомбанк
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий круг кредитных организаций, среди которых правительство может выбирать банки для перечисления военнослужащим денежного довольствия, зарплаты и иных выплат, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В настоящее время правительство своим решением определяет такие банки из числа тех, кто отнесен к категории уполномоченных по гособоронзаказу - в этом перечне всего три банка (АБ "Россия", Новикомбанк и "Санкт-Петербург"). Новый закон дает право выбирать среди всех банков, созданных в соответствии с российским законодательством и обладающих лицензией на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Правительство будет определять банки, осуществляющие перечисление денежного довольствия (денежного содержания), заработной платы и иных выплат личному составу Вооруженных Сил РФ, как и раньше, отдельным своим решением. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
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россия, владимир путин, новикомбанк
Россия, Владимир Путин, Новикомбанк
Путин подписал закон, расширяющий список банков для выплат военнослужащим

Путин подписал закон, расширяющий круг уполномоченных по гособоронзаказу банков

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий круг кредитных организаций, среди которых правительство может выбирать банки для перечисления военнослужащим денежного довольствия, зарплаты и иных выплат, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В настоящее время правительство своим решением определяет такие банки из числа тех, кто отнесен к категории уполномоченных по гособоронзаказу - в этом перечне всего три банка (АБ "Россия", Новикомбанк и "Санкт-Петербург").
Новый закон дает право выбирать среди всех банков, созданных в соответствии с российским законодательством и обладающих лицензией на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Правительство будет определять банки, осуществляющие перечисление денежного довольствия (денежного содержания), заработной платы и иных выплат личному составу Вооруженных Сил РФ, как и раньше, отдельным своим решением.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
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