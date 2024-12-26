https://ria.ru/20241226/putin-1991472865.html

Путин подписал закон об отчислениях с доходов за рекламу в интернете

Путин подписал закон об отчислениях с доходов за рекламу в интернете - РИА Новости, 26.12.2024

Путин подписал закон об отчислениях с доходов за рекламу в интернете

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает распространителей рекламы в интернете с 1 апреля 2025 года отчислять в федеральный бюджет 3%... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T15:12:00+03:00

2024-12-26T15:12:00+03:00

2024-12-26T15:13:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает распространителей рекламы в интернете с 1 апреля 2025 года отчислять в федеральный бюджет 3% от квартального дохода. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Базой расчета обязательных отчислений является доход, полученный в течение квартала рекламораспространителями, операторами рекламных систем от услуг по распространению в интернете рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей в России. Эти отчисления будут использоваться для господдержки правообладателей программ для электронных вычислительных машин или баз данных, включенных в соответствующий реестр, а также для поддержки развития и функционирования информационных ресурсов, перечень которых устанавливается правительством. Законом предусмотрено также, что российский рекламодатель, заключивший с иностранной организацией договор на распространение рекламы, обязан удерживать из выплат обязательные отчисления. Рекламодатель информирует иностранное лицо, с которым заключен соответствующий договор, о перечислении в бюджет данных отчислений. Вместе с тем обязательные отчисления не уплачиваются при распространении рекламы на сайтах, владельцами которых являются вещатели телеканалов или радиоканалов и информационные агентства. Кроме того, по закону агрегаторы информации о товарах (услугах) и сервисы размещения объявлений обязаны с 1 марта 2025 года выделять до 5% годового объема рекламы в интернете на социальную рекламу.

https://ria.ru/20241226/putin-1991470457.html

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россия, владимир путин, общество