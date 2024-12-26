https://ria.ru/20241226/putin-1991470457.html

Путин ужесточил требования к рекламе потребительских кредитов

Путин ужесточил требования к рекламе потребительских кредитов - РИА Новости, 26.12.2024

Путин ужесточил требования к рекламе потребительских кредитов

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к рекламе потребительских кредитов (займов) и обязывающий использовать в ней... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T15:01:00+03:00

2024-12-26T15:01:00+03:00

2024-12-26T15:01:00+03:00

россия

владимир путин

общество

закон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к рекламе потребительских кредитов (займов) и обязывающий использовать в ней предупреждающие фразы - он направлен на сокращение объема импульсивно взятых кредитов без надлежащего обдумывания последствий для заемщика и его семьи. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Действующая редакция закона "О рекламе" обязывает размещать в рекламе кредита (займа) диапазон значений его полной стоимости, если указывается ставка по нему, а также все условия, определяющие его стоимость для заемщика. Но на практике кредитные организации могут размещать такие условия в рекламе мелким, нечитаемым шрифтом, который не позволяет потребителю воспринять эту информацию, что вводит его в заблуждение. Новый закон обязывает в рекламе о предоставлении потребительского кредита (займа) призывать к изучению всех его условий и ознакомлению с ними на официальном сайте кредитора. В случае невозможности указания на соответствующий раздел сайта реклама должна содержать все условия, влияющие на полную стоимость кредита или займа. Причем в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность предупреждения "Изучите все условия кредита (займа)" или упоминания таких условий должна составлять не менее трех секунд. А в рекламе, распространяемой в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании такое предупреждение или упоминание условий должно занимать не менее трех секунд и не менее 5% площади кадра, иными способами – не менее 5% рекламной площади (рекламного пространства). Это, согласно пояснительной записке, позволит потребителям получить все необходимые сведения, при этом ограничит рекламодателей от размещения таких сведений нечитаемым образом. Для минимизации влияния рекламы на обращение граждан за кредитами (займами) в рекламе услуг, связанных с их предоставлением, также предлагается указывать предупреждающую фразу "Оценивайте свои финансовые возможности и риски", размером не менее 5% от площади всей рекламы. А продолжительность такой рекламы на радио или телевидении, при кино- и видеообслуживании должна быть не менее трех секунд. Эти изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года. При этом договоры на распространение рекламы финансовых услуг и финансовой деятельности, заключенные до этого дня, должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями до 1 сентября 2025 года.

https://ria.ru/20240406/spam-1938257907.html

https://ria.ru/20241220/kredit-1990283463.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, общество, закон