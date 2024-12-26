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Путин подписал закон о госзаказе на оказание госуслуг - РИА Новости, 26.12.2024
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15:00 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/putin-1991470246.html
Путин подписал закон о госзаказе на оказание госуслуг
Путин подписал закон о госзаказе на оказание госуслуг - РИА Новости, 26.12.2024
Путин подписал закон о госзаказе на оказание госуслуг
Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий действие норм о государственном социальном заказе на оказание государственных услуг на всю... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T15:00:00+03:00
2024-12-26T15:00:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий действие норм о государственном социальном заказе на оказание государственных услуг на всю Россию с 1 января 2025 года. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Как отмечалось в сопроводительных документах, ранее этот закон действовал в период с 2020 по 2024 год в режиме апробации на территориях отдельных субъектов, одобренным же документом исключаются нормы временного характера и предлагается распространение его новелл на всю страну. Закон возлагает обязанность на органы госвласти субъектов РФ в соответствующей сфере по обеспечению проведения мониторинга достижения результатов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в порядке, который будет установлен Минфином России. Устанавливается обязательность реализации на основании государственного соцзаказа дополнительных общеразвивающих программ для детей в субъектах РФ, в которых осуществляется внедрение Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, на условиях софинансирования ее отдельных мероприятий из федерального бюджета.
https://ria.ru/20241226/putin-1991429357.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о госзаказе на оказание госуслуг

Путин подписал закон о социальном госзаказе на оказание госуслуг

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий действие норм о государственном социальном заказе на оказание государственных услуг на всю Россию с 1 января 2025 года.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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Как отмечалось в сопроводительных документах, ранее этот закон действовал в период с 2020 по 2024 год в режиме апробации на территориях отдельных субъектов, одобренным же документом исключаются нормы временного характера и предлагается распространение его новелл на всю страну.
Закон возлагает обязанность на органы госвласти субъектов РФ в соответствующей сфере по обеспечению проведения мониторинга достижения результатов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в порядке, который будет установлен Минфином России.
Устанавливается обязательность реализации на основании государственного соцзаказа дополнительных общеразвивающих программ для детей в субъектах РФ, в которых осуществляется внедрение Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, на условиях софинансирования ее отдельных мероприятий из федерального бюджета.
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