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Путин поговорил по телефону со школьницей, чью мечту обещал исполнить

Путин поговорил по телефону со школьницей, чью мечту обещал исполнить - РИА Новости, 26.12.2024

Путин поговорил по телефону со школьницей, чью мечту обещал исполнить

Президент Владимир Путин поговорил по телефону с двенадцатилетней Таисией Леоновой из Подмосковья, чью мечту с "Елки желаний" обещал исполнить. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T13:17:00+03:00

2024-12-26T13:17:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин поговорил по телефону с двенадцатилетней Таисией Леоновой из Подмосковья, чью мечту с "Елки желаний" обещал исполнить.Пятого декабря Путин посетил Международный форум гражданского участия "Мы вместе" и принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Он снял с елки три шарика с желаниями, одно из них принадлежало Таисии — девочка хотела побывать на репетиции ансамбля народного танца имени Моисеева.У Таисии хроническая болезнь почек. В феврале 2022 года ей сделали операцию по трансплантации донорской почки в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова. Донором стала ее мама.В разговоре с девочкой Путин поинтересовался, ознакомили ли семью со всей программой, куда входит среди прочего посещение катка и музеев. "Будет очень интересно. У тебя какие еще пожелания есть? Ты подумала, что-нибудь еще в голову пришло, что бы ты хотела, пока вы в Москве?" — спросил президент.Мама девочки Альбина Леонова рассказала, что часть программы остается в секрете от детей, чтобы устроить им сюрприз. "Может, какие-то есть пожелания? Может, что хотите дополнительно? Скажите, мы все сделаем. Все-таки Новый год — праздник волшебный", — предложил Путин.На это Леонова ответила, что главное волшебство уже произошло. "Тая порепетировала с коллективом. Ее мечта сбылась", — сказала она.

https://ria.ru/20241220/manturov-1990346943.html

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Телефонный разговор Путина со школьницей из Подмосковья Путин пообщался по телефону со школьницей из Подмосковья, мечту которой исполнил в ходе акции "Елка желаний". Девочка вместе с мамой, бабушкой и братом побывала на репетиции ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. 2024-12-26T13:17 true PT1M29S

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