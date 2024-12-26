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Путин поговорил по телефону со школьницей, чью мечту обещал исполнить - РИА Новости, 26.12.2024
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Хорошие новости
 
13:17 26.12.2024 (обновлено: 15:32 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/putin-1991432192.html
Путин поговорил по телефону со школьницей, чью мечту обещал исполнить
Путин поговорил по телефону со школьницей, чью мечту обещал исполнить - РИА Новости, 26.12.2024
Путин поговорил по телефону со школьницей, чью мечту обещал исполнить
Президент Владимир Путин поговорил по телефону с двенадцатилетней Таисией Леоновой из Подмосковья, чью мечту с "Елки желаний" обещал исполнить. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T13:17:00+03:00
2024-12-26T15:32:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин поговорил по телефону с двенадцатилетней Таисией Леоновой из Подмосковья, чью мечту с "Елки желаний" обещал исполнить.Пятого декабря Путин посетил Международный форум гражданского участия "Мы вместе" и принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Он снял с елки три шарика с желаниями, одно из них принадлежало Таисии — девочка хотела побывать на репетиции ансамбля народного танца имени Моисеева.У Таисии хроническая болезнь почек. В феврале 2022 года ей сделали операцию по трансплантации донорской почки в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова. Донором стала ее мама.В разговоре с девочкой Путин поинтересовался, ознакомили ли семью со всей программой, куда входит среди прочего посещение катка и музеев. "Будет очень интересно. У тебя какие еще пожелания есть? Ты подумала, что-нибудь еще в голову пришло, что бы ты хотела, пока вы в Москве?" — спросил президент.Мама девочки Альбина Леонова рассказала, что часть программы остается в секрете от детей, чтобы устроить им сюрприз. "Может, какие-то есть пожелания? Может, что хотите дополнительно? Скажите, мы все сделаем. Все-таки Новый год — праздник волшебный", — предложил Путин.На это Леонова ответила, что главное волшебство уже произошло. "Тая порепетировала с коллективом. Ее мечта сбылась", — сказала она.
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Телефонный разговор Путина со школьницей из Подмосковья
Путин пообщался по телефону со школьницей из Подмосковья, мечту которой исполнил в ходе акции "Елка желаний". Девочка вместе с мамой, бабушкой и братом побывала на репетиции ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.
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россия, московская область (подмосковье), владимир путин, новый год 2025, общество, москва
Хорошие новости, Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Новый год 2025, Общество, Москва
Путин поговорил по телефону со школьницей, чью мечту обещал исполнить

Путин поговорил со школьницей из Подмосковья, чью мечту обещал исполнить

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин поговорил по телефону с двенадцатилетней Таисией Леоновой из Подмосковья, чью мечту с "Елки желаний" обещал исполнить.
Пятого декабря Путин посетил Международный форум гражданского участия "Мы вместе" и принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Он снял с елки три шарика с желаниями, одно из них принадлежало Таисии — девочка хотела побывать на репетиции ансамбля народного танца имени Моисеева.
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Мантуров исполнит мечты 12 детей с "Елки желаний"
20 декабря, 11:26
У Таисии хроническая болезнь почек. В феврале 2022 года ей сделали операцию по трансплантации донорской почки в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова. Донором стала ее мама.
В разговоре с девочкой Путин поинтересовался, ознакомили ли семью со всей программой, куда входит среди прочего посещение катка и музеев.
"Будет очень интересно. У тебя какие еще пожелания есть? Ты подумала, что-нибудь еще в голову пришло, что бы ты хотела, пока вы в Москве?" — спросил президент.
Мама девочки Альбина Леонова рассказала, что часть программы остается в секрете от детей, чтобы устроить им сюрприз.
"Может, какие-то есть пожелания? Может, что хотите дополнительно? Скажите, мы все сделаем. Все-таки Новый год — праздник волшебный", — предложил Путин.
На это Леонова ответила, что главное волшебство уже произошло.
«
"Тая порепетировала с коллективом. Ее мечта сбылась", — сказала она.

Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель — подарить ощущение новогоднего волшебства детям и пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно их мечты воплощают тысячи неравнодушных людей: и рядовые граждане, и первые лица государства. За все время были исполнены желания более 60 тысяч участников акции, на подарки потрачено около полумиллиарда рублей.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
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25 декабря, 13:16
 
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