https://ria.ru/20241226/ptitsy-1991564558.html

В Анапе спасли более 1300 птиц, пострадавших от мазута

В Анапе спасли более 1300 птиц, пострадавших от мазута - РИА Новости, 26.12.2024

В Анапе спасли более 1300 птиц, пострадавших от мазута

Ветеринары и волонтёры спасли в Анапе более 1300 птиц, пострадавших от мазута после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, сообщили в четверг в оперштабе... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T22:41:00+03:00

2024-12-26T22:41:00+03:00

2024-12-26T22:41:00+03:00

происшествия

анапа

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 26 дек – РИА Новости. Ветеринары и волонтёры спасли в Анапе более 1300 птиц, пострадавших от мазута после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, сообщили в четверг в оперштабе Кубани. "Спасли уже более 1300 птиц", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990978633.html

анапа

керченский пролив

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происшествия, анапа, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе