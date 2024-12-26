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В Анапе спасли более 1300 птиц, пострадавших от мазута
В Анапе спасли более 1300 птиц, пострадавших от мазута - РИА Новости, 26.12.2024
В Анапе спасли более 1300 птиц, пострадавших от мазута
Ветеринары и волонтёры спасли в Анапе более 1300 птиц, пострадавших от мазута после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, сообщили в четверг в оперштабе... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T22:41:00+03:00
2024-12-26T22:41:00+03:00
2024-12-26T22:41:00+03:00
происшествия
анапа
керченский пролив
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 26 дек – РИА Новости. Ветеринары и волонтёры спасли в Анапе более 1300 птиц, пострадавших от мазута после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, сообщили в четверг в оперштабе Кубани. "Спасли уже более 1300 птиц", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990978633.html
анапа
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происшествия, анапа, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Керченский пролив, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Анапе спасли более 1300 птиц, пострадавших от мазута
В Анапе спасли более 1300 птиц, пострадавших от мазута после ЧП с танкерами