Рейтинг@Mail.ru
В новых регионах открылись более 370 пунктов выдачи заказов "ПСБ Маркета" - РИА Новости, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:23 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/psb-1991359009.html
В новых регионах открылись более 370 пунктов выдачи заказов "ПСБ Маркета"
В новых регионах открылись более 370 пунктов выдачи заказов "ПСБ Маркета" - РИА Новости, 26.12.2024
В новых регионах открылись более 370 пунктов выдачи заказов "ПСБ Маркета"
Более 370 пунктов выдачи заказов работает в настоящее время у "ПСБ Маркета" в новых регионах РФ, в следующем году сеть маркетплейса вырастет там до 400 пунктов, РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T06:23:00+03:00
2024-12-26T06:23:00+03:00
экономика
россия
петр фрадков
промсвязьбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794293206_0:276:3150:2048_1920x0_80_0_0_cb1ccb5705cce736e4de37842b5155a5.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Более 370 пунктов выдачи заказов работает в настоящее время у "ПСБ Маркета" в новых регионах РФ, в следующем году сеть маркетплейса вырастет там до 400 пунктов, сообщил в интервью РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса Промсвязьбанка Алексей Щавелев. "Основные задачи, которые решает "ПСБ Маркет", - это в первую очередь развитие потребительского рынка в новых субъектах, повышение доступности товаров массового спроса для местных жителей. В новых регионах у "ПСБ Маркета" работает уже больше 370 пунктов выдачи заказов - это и собственная сеть, и пункты выдачи в почтовых отделениях. В следующем году сеть маркетплейса вырастет до 400 ПВЗ", - сказал Щавелев. По его словам, для жителей новых регионов РФ появление "ПСБ Маркета" стало единственной возможностью заказывать и получать с доставкой в свой город большой ассортимент товаров ежедневного потребления по доступным ценам. В середине июля отмечалось, что в новых субъектах РФ было открыто более 150 пунктов выдачи заказов "ПСБ Маркет". А в начале ноября глава ПСБ Петр Фрадков отметил, что жители новых регионов могут получать товары в 300 пунктах маркетплейса банка. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20241226/sanktsii-1991357621.html
https://ria.ru/20241026/psb-1980303387.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794293206_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_3a3b2c7e26064687ae4b75e0242e1fcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, петр фрадков, промсвязьбанк
Экономика, Россия, Петр Фрадков, Промсвязьбанк
В новых регионах открылись более 370 пунктов выдачи заказов "ПСБ Маркета"

Сеть ПВЗ "ПСБ Маркета" в новых регионах в следующем году вырастет до 400 пунктов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПАО "Промсвязьбанк"
ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
ПАО "Промсвязьбанк". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Более 370 пунктов выдачи заказов работает в настоящее время у "ПСБ Маркета" в новых регионах РФ, в следующем году сеть маркетплейса вырастет там до 400 пунктов, сообщил в интервью РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса Промсвязьбанка Алексей Щавелев.
"Основные задачи, которые решает "ПСБ Маркет", - это в первую очередь развитие потребительского рынка в новых субъектах, повышение доступности товаров массового спроса для местных жителей. В новых регионах у "ПСБ Маркета" работает уже больше 370 пунктов выдачи заказов - это и собственная сеть, и пункты выдачи в почтовых отделениях. В следующем году сеть маркетплейса вырастет до 400 ПВЗ", - сказал Щавелев.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Санкции Запада не ограничили бизнес ПСБ, заявили в банке
05:38
По его словам, для жителей новых регионов РФ появление "ПСБ Маркета" стало единственной возможностью заказывать и получать с доставкой в свой город большой ассортимент товаров ежедневного потребления по доступным ценам.
В середине июля отмечалось, что в новых субъектах РФ было открыто более 150 пунктов выдачи заказов "ПСБ Маркет". А в начале ноября глава ПСБ Петр Фрадков отметил, что жители новых регионов могут получать товары в 300 пунктах маркетплейса банка.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
Отделение банка ПСБ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Клиентами ПСБ в новых регионах стали 100 тысяч юридических лиц
26 октября, 22:36
 
ЭкономикаРоссияПетр ФрадковПромсвязьбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала