https://ria.ru/20241226/psb-1991359009.html
В новых регионах открылись более 370 пунктов выдачи заказов "ПСБ Маркета"
В новых регионах открылись более 370 пунктов выдачи заказов "ПСБ Маркета" - РИА Новости, 26.12.2024
В новых регионах открылись более 370 пунктов выдачи заказов "ПСБ Маркета"
Более 370 пунктов выдачи заказов работает в настоящее время у "ПСБ Маркета" в новых регионах РФ, в следующем году сеть маркетплейса вырастет там до 400 пунктов, РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T06:23:00+03:00
2024-12-26T06:23:00+03:00
2024-12-26T06:23:00+03:00
экономика
россия
петр фрадков
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Более 370 пунктов выдачи заказов работает в настоящее время у "ПСБ Маркета" в новых регионах РФ, в следующем году сеть маркетплейса вырастет там до 400 пунктов, сообщил в интервью РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса Промсвязьбанка Алексей Щавелев. "Основные задачи, которые решает "ПСБ Маркет", - это в первую очередь развитие потребительского рынка в новых субъектах, повышение доступности товаров массового спроса для местных жителей. В новых регионах у "ПСБ Маркета" работает уже больше 370 пунктов выдачи заказов - это и собственная сеть, и пункты выдачи в почтовых отделениях. В следующем году сеть маркетплейса вырастет до 400 ПВЗ", - сказал Щавелев. По его словам, для жителей новых регионов РФ появление "ПСБ Маркета" стало единственной возможностью заказывать и получать с доставкой в свой город большой ассортимент товаров ежедневного потребления по доступным ценам. В середине июля отмечалось, что в новых субъектах РФ было открыто более 150 пунктов выдачи заказов "ПСБ Маркет". А в начале ноября глава ПСБ Петр Фрадков отметил, что жители новых регионов могут получать товары в 300 пунктах маркетплейса банка. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20241226/sanktsii-1991357621.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, петр фрадков, промсвязьбанк
Экономика, Россия, Петр Фрадков, Промсвязьбанк
В новых регионах открылись более 370 пунктов выдачи заказов "ПСБ Маркета"
Сеть ПВЗ "ПСБ Маркета" в новых регионах в следующем году вырастет до 400 пунктов
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Более 370 пунктов выдачи заказов работает в настоящее время у "ПСБ Маркета" в новых регионах РФ, в следующем году сеть маркетплейса вырастет там до 400 пунктов, сообщил в интервью РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса Промсвязьбанка Алексей Щавелев.
"Основные задачи, которые решает "ПСБ Маркет", - это в первую очередь развитие потребительского рынка в новых субъектах, повышение доступности товаров массового спроса для местных жителей. В новых регионах у "ПСБ Маркета" работает уже больше 370 пунктов выдачи заказов - это и собственная сеть, и пункты выдачи в почтовых отделениях. В следующем году сеть маркетплейса вырастет до 400 ПВЗ", - сказал Щавелев.
По его словам, для жителей новых регионов РФ
появление "ПСБ Маркета" стало единственной возможностью заказывать и получать с доставкой в свой город большой ассортимент товаров ежедневного потребления по доступным ценам.
В середине июля отмечалось, что в новых субъектах РФ было открыто более 150 пунктов выдачи заказов "ПСБ Маркет". А в начале ноября глава ПСБ Петр Фрадков
отметил, что жители новых регионов могут получать товары в 300 пунктах маркетплейса банка.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.