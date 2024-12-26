https://ria.ru/20241226/proizvoditeli-1991051692.html

В России почти в два раза увеличилось число производителей косметики

В России почти в два раза увеличилось число производителей косметики - РИА Новости, 26.12.2024

В России почти в два раза увеличилось число производителей косметики

За три года количество российских производителей косметики и парфюмерии выросло почти в 2 раза и составляет около 3 тысяч, по данным на декабрь 2024 года,... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T10:00:00+03:00

2024-12-26T10:00:00+03:00

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корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. За три года количество российских производителей косметики и парфюмерии выросло почти в 2 раза и составляет около 3 тысяч, по данным на декабрь 2024 года, сообщается в результатах исследования Корпорации МСП о деятельности малого и среднего бизнеса в сфере косметических и парфюмерных средств. Отмечается, что количество компаний, торгующих косметикой и парфюмерией, за тот же период практически не изменилось. В качестве основного вида деятельности оптовая и розничная торговля данным видом продукции зарегистрирована у 30 тысяч МСП."В нашей стране появились новые отечественные бренды, которые занимают рынок взамен ушедших с него иностранных. Производители косметических и парфюмерных средств не исключение. На сегодня в этой сфере заняты в производстве 17,5 тысяч работников малого и среднего бизнеса. Еще 80 тысяч сотрудников занимаются реализацией продукции", – сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.В среднем, на 1 производителя приходится 6 работников, а на 1 продавца – 3 сотрудника. Самозанятые граждане в силу закона производство парфюмерии не осуществляют.Наибольшее число производителей косметики и парфюмерии зарегистрировано в Москве (25%), Московской области (11%), Санкт-Петербурге (8%), Краснодарском крае (4%), Новосибирской области (4%).В 2023 году доход МСП в сфере парфюмерии и косметики превысил 700 миллиардов рублей. Объем налоговых поступлений при этом составил 41 миллиард рублей, говорится в результатах исследования.

https://ria.ru/20241223/biznes-1990760521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, корпорация мсп, александр исаевич