https://ria.ru/20241226/priyut-1991532317.html

В Дербенте открыли крупнейший в Дагестане приют для бездомных животных

В Дербенте открыли крупнейший в Дагестане приют для бездомных животных - РИА Новости, 26.12.2024

В Дербенте открыли крупнейший в Дагестане приют для бездомных животных

Самый большой в Дагестане приют для бездомных животных открыли в Дербенте, он рассчитан на 180 мест, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T19:08:00+03:00

2024-12-26T19:08:00+03:00

2024-12-26T19:08:00+03:00

общество

дербент

сергей меликов

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МАХАЧКАЛА, 26 дек - РИА Новости. Самый большой в Дагестане приют для бездомных животных открыли в Дербенте, он рассчитан на 180 мест, сообщили в пресс-службе администрации города. "Сегодня, 26 декабря, глава Дербента Ахмед Кулиев осмотрел работу запущенного приюта для безнадзорных животных. Приют рассчитан на 180 мест. Таким образом, он является самым большим в Республике Дагестан", – говорится в сообщении. Директор приюта Фарид Алхасов рассказал мэру, что в вольерах уже размещены отловленные собаки. Здесь им будут проводить стерилизацию и кастрацию, вакцинировать и бирковать. После этого четвероногих, которые не будут представлять опасность, будут отпускать на прежнюю среду обитания, а агрессивные останутся в приюте. Алхасов также отметил, что желающие могут забрать себе из приюта собаку, среди которых есть и породистые, от которых отказались владельцы. Ранее глава Дагестана Сергей Меликов назвал проблему бездомных животных животрепещущим вопросом, отметив, что от жителей городов поступает большое количество жалоб на агрессивных собак. А в марте этого года на совещании он подчеркнул, что к 1 мая 2025 года в регионе должны быть новые приюты, помимо того, который строился в Дербенте.

https://ria.ru/20241226/koshka-1991418400.html

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общество, дербент, сергей меликов